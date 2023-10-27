10／27盤前》Q4營運續強在望 2檔散熱股加分

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今（10/27）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.外資連十賣超台股達1,189.57億元，政策護盤急急如律令。八大公股銀行26日大舉加碼買超81.13億元，是今年來單日最大買超，累計連十日買超達284億元，寫史上連買紀錄第六高；政策護盤加碼台積電及權值股，以及集合台股市值前50大的元大台灣50 ETF等敲進。

26日買超前十大股，清一色集中在大型權值龍頭股，台積電買超逾10億元最多，接下來是台達電、聯電、元大台灣50、復華台灣科技優息、鴻海、廣達、元大高股息、欣興、環球晶等。

2.為台積電開路，中科二期擴建案都審過首關。內政部26日召開中科二期擴建專案小組會議，經濟部、中市府、中科管理局、台積電全都出席，後續待土地徵收小組會議後即可提送都審委員會，核定實施都市計畫，預計明年六月交地。

3.高通高峰會延續AI PC熱度，26日揭曉供應鏈合作夥伴，台廠ODM仍為最大贏家，而IC設計也不遑多讓；綜觀名單，台系業者數量占三分之一強，顯示台灣於PC／NB供應鏈仍占一席之地，ODM更是由台廠全拿，另如瑞昱、聯陽、奇景光電、新唐、致伸、威鋒、譜瑞-KY等，分別在相機、USB控制晶片、擴充座等領域嶄露頭角。當中不乏行業領頭羊，產業將往大者恆大發展。

4.國巨（2327）第三季擺脫未分配盈餘稅的干擾，單季獲利重返成長，每股稅後純益（EPS）11.6元，前三季繳30.43元財報成績單；展望本季，國巨預期營收季減5％，其中最疲弱的消費性電子訂單出貨比（B／B）已回升到代表榮枯線的1左右，為近幾個季度以來相對正向的訊號。

5.AI指標股緯穎、緯創經過一季的回檔整理，久旱盼到外資送甘霖，美銀證券開啟緯創基本面研究，提出於AI伺服器GPU市占地位領先、獲利上揚二大利多，給予「買進」投資評等與125元推測合理股價；瑞銀證券則升評緯穎，斷言將挺過營收逆風，股價預期拉上2,000元。

6.微軟（Microsoft）雲端業務Azure繳出佳績、年增28％，並預期下一季（10-12月）有望年增26-27％，且資本支出亮眼，帶動微軟25日股價逆勢大漲，市值即將挑戰蘋果，微軟有望改寫紀錄，帶動台股微軟雲業務Azure供應鏈股緯創（3231）、廣達（2382）等有望一同慶賀。

7.銅箔廠商金居（8358）總經理李思賢指出，該公司聚焦特殊銅箔應用，差異化產品優先生產，預期在Intel與AMD兩大新平台放量拉貨後，明年會比今年營收表現佳。

8.日月光投控26日舉行法說會，對外公布第三季財報並說明營運展望，外界高度關切日月光目前於CoWoS先進封裝布局進展，對此，日月光財務長董宏思表示，看好AI並持續投資先進封裝，預估先進封裝明年業績將較今年倍增。

今年日月光在AI相關營收占比僅有個位數，但法人樂觀估計，明年日月光來自AI領域的營收，有機會挑戰雙位數營收占比。

9.銅箔基板指標大廠台光電（2383）繳出優異財報，26日卻因美股重挫牽連亞股慘跌一片，亮眼基本面不僅失效，終場還大跌逾半根停板，但研究機構青睞度有增無減，滙豐、野村、里昂證券等逆勢調升股價預期，外資看股價共識值超越500元。

10.台郡（6269）公布第三季財報，受惠於客戶新機放量，稅後純益7.75億元，季增38.4％，EPS 2.42元，為近四季最佳紀錄，一季的獲利就賺贏上半年；展望本季，毛利率隨學習曲線、生產效率提升，以及新台幣貶值，對主要客戶的供貨占比維持之下，台郡拚本季營運優於第三季，產值成長上看5～15％，步入今年高峰。

11.八貫（1342）受惠高毛利的航太救生及軍工應用產品線出貨穩健，第三季營業利益1.7億元，季增12.9％、年增21％；稅後純益1.5億元，季增9％、年增18.4％；每股稅後純益（EPS）達2.19元，續創單季新高。

前三季營業利益4.4億元、年增20％，稅後純益4億元、年增11.1％，EPS達5.68元，也改寫同期新高紀錄。

12.背光模組廠瑞儀（6176）公布第三季財報，本業獲利持穩，在匯兌收益和利息收入等業外挹注之下，單季每股稅後純益（EPS）4.1元，今年累計前三季每股稅後純益（EPS）10.47元、已賺進一個股本。

13.碳化矽發展進程加快，環球晶（6488）董事長徐秀蘭26日指出，環球晶克服碳化矽長晶的技術困難，已將碳化矽（SiC）長晶成功推進至8吋，與國際大廠同步。

她預期，2024年第四季8吋碳化矽產品開始小量出貨，2025年開始放量成長，2026年將「8上6下」，8吋總出貨量比重將超越6吋。

14.安力-KY（5223）湖州新廠區，落成進入最後倒數，安力-KY指出，現廠區已幾近完工，但受限尚有部分細節待調整，投產時間估將落在今年底或明年初。

安力-KY指出，雖客戶端的庫存調整仍進行中，但急單的拉貨力道仍在，下半年的表現仍會優於上半年。

15.經濟部投審會26日通過台積電以35億歐元（約新台幣1,196億元），投資德國ESMC GMBH公司案，台積電赴德國設廠跨出關鍵一步，朝2024年下半年開始興建12吋晶圓廠、2027年底開始生產的目標邁進。投審會強調，此案沒有半導體高階技術外流疑慮。

16.奇鋐（3017）3D VC第四季進入量產，雙鴻（3324）Cold plate（水冷板）及液冷CDU產品亦將於第四季持續放量，展望第四季，奇鋐表示，第四季表現應該會比第三季好，雙鴻第四季亦以力拚個位數季增為目標，散熱雙雄第四季續旺在望。

迎向3D VC量產的好光景，和Cooler master併列NVIDIA 3D VC唯二供應商的奇鋐，雖持續在增加設備中，但量產速度依然趕不上客戶訂單增加的速度，法人指出，除NVIDIA外，全球前四大CSP和AMD也相繼向奇鋐下單，是造成奇鋐3D VC明顯爆單的原因。

17.電動車之眼CIS感測器搭載率續攀，CIS封測廠同欣電（6271）指出，第四季車用比重提高，高階占比有望超過2成，客戶需求明顯回溫；除傳統旺季，與前兩季遞延交貨、中國大陸經濟逐漸改善亦為有利因素。總經理張嘉帥指出，第三季為營運谷底，藉由這段時間進行組織調整，未來營運將更有效率。

18.包材、膠帶需求增溫，加上業外挹注，炎洲（4306）、新洲（3171）第三季獲利大吞補丸，聯袂賺贏上半年。炎洲自結9月營業利益0.65億元，稅前盈餘0.95億元；前三季營業利益4.77億元，稅前盈餘7.59億元，每股稅前盈餘1.15元。

新洲自結9月營業利益0.09億元，稅前盈餘0.33億元；前三季營業利益0.94億元，稅前盈餘1.24億元，每股稅前盈餘1.81元。

19.英特爾預計於11月7日在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇，並且由執行長季辛格（Pat Gelsinger）親自來台發表主題演講。這也是繼今年5月之後季辛格再度到訪，足見台灣半導體供應鏈之重要性。然而，英特爾曾以x86架構壟斷PC處理器市場三十餘年，但眼下產業霸主地位，似乎在一夜之間迎來變數。

20.台股26日重挫285點收16,073點，萬六警報狂響，不少投資人卻勇敢進場彎腰撿便宜，成交量前十大標的，高股息ETF包辦四檔，復華台灣科技優息（00929）爆逾17萬張巨量，存股大軍蜂擁而至。

21.特殊鋼廠榮剛（5009）好賺，受惠於航太、軍工等產業訂單暢旺，不受全球鋼市低迷影響，前三季每股稅後純益（EPS）達3.40元、年增4％，獲利改寫近16年同期新高。

22.台航26日舉行法說會，總經理仇忠林表示，今年大陸穀物、煤炭進口增加，對中小型散裝船運價形成有力支撐，台航現有19艘散裝船日租金落在1.3萬～1.7萬美元；明年前三季還有四艘新船加入營運，下半年預計售出一艘5.5萬噸舊船，明年本業營運可望優於今年。

台航上半年每股稅後純益（EPS）為0.74元，第三季還持股陽明海運的股利7.4億元入帳，貢獻EPS約1.78元，加上售出兩艘18年船齡的散裝船合計獲利2.7億元，貢獻EPS約0.64元，法人估，台航今年全年EPS上看3.5元。

23.裕隆日產汽車加速衝刺銷量，除導入日產（NISSAN）Kicks e-Power新車，X-Trail輕油電10月領牌可望衝破2,500輛、創今年單月最高，豪華品牌INFINITI也同步導入QX50S全新24年式黑曜特仕版，車價229萬元，限量50輛，亦將推升年底這波銷售動能。

隨著裕日車接連推出新車款、強化休旅車陣容，樂觀第四季銷售表現將明顯成長，同步挹注營收攀峰。

24.微控制器（MCU）廠盛群總經理高國棟指出，從2022年至今，MCU市況一路下滑，雖然目前客戶、通路商及該公司庫存持續消化中，一旦市況反轉，預期該公司業績應會直接往上，但仍需再觀察一季左右。盛群將透過專業模組及開發平台，開拓創新及差異化市場。

盛群26日舉行疫後首場年度新品發表會，聚焦智慧生活、居家安防及健康量測等領域新產品。

25.中國大陸本季將發人民幣1兆元的國債，用於洪災的災後重建，激勵大陸鋼市行情應聲起漲，期貨、現貨雙漲，小鋼胚24日每噸價更上漲人民幣30元。國內鋼鐵業者認為，對岸透過發行國債的方式進行災後重建可刺激用鋼需求，對於鋼鐵市場來說是好消息。

26.車業龍頭和泰汽車集團展現搶攻新能源車市場決心，隨交通部近日將推出氫燃料電池大客車試辦運行計畫，和泰車26日搶先宣布，將導入豐田（TOYOTA）品牌氫能低底盤巴士CAETANO H2. CITY GOLD，並於今年底的台北車展發表亮相。

27.儘管疫後實體門市買氣回溫，衝擊電商買氣，電商龍頭富邦媒總經理谷元宏樂觀看待，2023年雙11檔期買氣「一定非常熱」。

28.大陸低迷的智慧型手機市場或已在第三季觸底，幾大機構近日調查均表示，當地手機出貨量跌幅在第三季再有收斂，反轉勢態有望出現，加上華為出貨在逆市裡強漲37％的表現，可望帶動市場觸底反彈。

29.中共中央外事辦主任兼中國外交部長王毅26日訪美，外界咸認他此行肩負11月為「習拜會」鋪路的任務。王毅將於美東時間27日與白宮國家安全顧問蘇利文會晤，消息指出，美國總統拜登也將與其會談。近期中美官員對話頻繁，中國駐美大使謝鋒預告，下階段還有一系列高層交往。

30.2023年台灣「大到不能倒」系統性重要銀行（D-SIBs）名單出爐。金管會26日公布，今年D-SIBs名單維持與去年相同的六家銀行，而台北富銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行資本指標已提前達成2025年目標，中信銀則因今年發太多股利，僅達到今年底的資本要求。

31.福特汽車（Ford）和全美汽車工人聯合會（UAW）25日晚間宣布達成勞資初步協議，加薪幅度達25％，創下紀錄，這項突破性發展也為另兩家底特律車廠通用（GM）與Stellantis帶來壓力，預料迄今為期六周的美國車業大罷工有望在近期落幕。

32.長榮航機隊數達87架，今年新增的波音787機隊主要擴增在北美航線，因機隊已充分運用，2024年長榮航增班計畫初步增加高雄-澳門，從2024年1月5日起，由現行每周2班增為5班。

33.美國商務部26日公布，第三季國內生產毛額（GDP）初值季增4.9％，優於市場預期的4.3％，較第二季的2.1％明顯增速，且創下2021年第四季以來最大增幅，其中，個人消費支出大增，由第二季的0.8％增加至4％，私人企業投資成長8.4％，政府支出由3.3％加速至4.6％。

美國財長葉倫26日就第三季經濟增速指出，經濟成長近5％為強勁表現，意味著美國經濟軟著陸有望，但也代表美債殖利率可能會持續走高。

34.華航全球大增班衝高營收，29日將啟動的冬季班表有兩大吸金亮點，一是日本、韓國市場持續增班，每周將提供近180班服務；二是兩岸航點加速復航，繼9月恢復松山-福州航班，明年1月3日起再恢復松山-武漢航線，共計飛航大陸8航點、每周達62班。

35.ESG永續經營成全球目標，在投資上亦躍居顯學，國內基金業者近年積極發行ESG相關商品，去年整體規模增加超過千億元，今年前三季再增953億元，整體規模達3,512億元，受益人數也再多50萬人。

36.依最近一次勞保精算報告指出，若不啟動年金改革，勞保基金將在2028年破產，行政院26日表示，將持續與專家學者跟社會各界溝通，穩健規劃勞保財務改革等相關措施，政府一定會負勞保最終給付責任；勞動部長許銘春也強調，撥補一定會持續。

37.今年以來IBM積極投資為旗下軟體服務擴充AI功能，成功推動7月至9月的營收成長，獲利也優於預期，激勵股價在26日早盤跳空開高。

IBM上季營收年增4.6％至147.5億美元，略優於華爾街預期的147.3億美元。上季EPS經調整後達到2.20美元，也優於華爾街預期的2.12美元。

38.大陸房市持續低迷，多地仍千方百計刺激銷量，推出「以舊換新」政策。初步統計，迄今已有超過10個城市推出相關政策。

39.軟體代理商、系統整合商零壹（3029）公告第三季財報，第三季營收為37.9億元，年增0.9％，毛利率10.98％，優於去年同期的10.15％，每股稅後純益（EPS）1.26元，創2021年第三季以來新高。展望第四季，零壹看好資安、雲端及人工智慧等領域的需求。

40.聲寶（1604）為衝刺第四季業績，特別提早至10月舉行新品發表會，聲寶總裁陳盛沺表示，聲寶要從家電製造業轉型為服務業，今年距離營收百億元目標可能還差一點，明年有機會重返百億，餐飲事業的「莞固和食」希望在台南覓地打造全台最大、500坪的日本料理餐廳，並結合聲寶全產品銷售中心的商場，也考慮將銀髮住宅「橘青春」導入。

41.瞄準抗體藥物複合體（ADC）商機，浩鼎（4174）加速布局，執行長王慧君表示，進度最快的R-992，預計年底前提出人體臨床試驗（IND）申請。另外，浩鼎未來每年將提出2至3個不同區域的人體臨床試驗申請為目標。

42.營建股第四季除息行情將陸續啟動，太設（2506）預計11月23日除息，上半年每股配息0.1元；遠雄建（5522）10月31日除息，上半年配發現金股息1元。

43.美股財報周接力賽持續，英特爾（Intel）與亞馬遜第三季財報、財測等皆優於預期，於美股盤後大漲。

台股相關供應鏈，據統計分別有微星、仁寶、尼克森、宏碁、聯強、華碩、大聯大、景碩、威剛；以及振曜、誠美材、可成、矽創、百和興業-KY、聯發科、燿華、瀚荃、宏致等，值得注意。

B.利空因子：

1.美國總統拜登預計下周簽署行政命令，因應人工智慧（AI）技術快速發展，為華盛頓將AI作為國安工具奠定基礎，同時施壓企業必須安全地開發AI技術。

熟知內情人士表示，行政命令的內容尚未定案，主要為聯邦機構自身使用AI建立指引，同時運用政府的購買力，引領企業做出合宜的AI商業模式。

2.受美科技股重挫，費半暴跌逾4％影響，台股26日開盤跳水，終場重挫285點，為今年以來第四大跌點，收最低16,073點，再創波段新低，權值股走勢疲弱，台積電下跌13元，市值失守14兆元，台灣50成分股一片青綠，多方防線退守「萬六」大關。

金管會主委黃天牧不認為台股現在有「破底訊號」，大盤指數還在16,000點。他強調台股殖利率出色，基本面很好，外資一段時間進出不用太在意。

3.美國上季經濟數據出現兩年來最快增速，緩解市場對於經濟衰退的擔憂，惟美企財報表現不佳，加上中東衝突升溫，華爾街股市26日承壓，科技股賣壓沉重，那斯達克指數午盤時段曾跌近2.2％，連續兩日盤中跌逾2％，四大指數中場皆收跌。

道瓊工業指數下跌251.63點，或0.76％，以32,784.30點作收；標普500指數下滑49.54點，或1.18％，收4,137.23點；那斯達克指數挫跌225.61點，或1.76％，收12,595.61點，技術上低於200天移動平均線，亦較7月高位低逾10％，墜入調整區間；費城半導體指數下滑17.42點，或0.54％，收3,188.42點。

4.美股重挫，26日台灣金融市場股匯雙殺，外資加大賣股及匯出力道，亞幣跌趴，新台幣盤中一度重挫逾1角，終場貶值8.9分收在32.43元兌1美元，創2016年6月29日以來的逾七年新低，總成交量維持較大量的17.87億美元。另，日圓兌美元近日屢次突破150日圓防線，日本政府重申，為對抗匯率過度波動，不排除採取任何選項。

5.蘋果早前宣布將於台灣時間10月31日舉行第二場秋季發表會，而9月最新手機iPhone 15系列也推出滿月，但國外調查機構PerfectRec的報告顯示，用戶對iPhone 15 Pro的滿意度持續下滑，可能是有史以來評價最差的蘋果高階機種，蘋果周四收跌2.46％，來到每股166.89美元。

6.俄烏戰火持續一年，金管會26日指出，截至9月底，金融業與境內外基金對俄羅斯曝險較去年底略降5億多元，但仍有1,435.31億元，尤其壽險就有1,293億元投資部位，且因俄羅斯被歐盟制裁，盧布結算受阻，投資俄公債者從去年5月25日起就無法收到利息，目前金融三業已提損共214.73億元。

7.以色列與哈瑪斯衝突邁入第20天，以色列軍方26日表示，已對加薩走廊展開目前最大規模地面突擊，攻擊了北部數個哈瑪斯據點後撤離。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也於26日重申，該國已準備好發動地面攻擊，且可能會進行多次，但不會詳談地點及次數。

8.美國共和黨幾經換將推出的眾議院議長候選人、路易斯安那州保守派眾議員強生（Mike Johnson），25日以過半票數當選議長，終結眾院長達3周的領導真空窘境。但高盛警告政府11月關門危機未因此解除，可能停擺二到三周。

9.歐洲央行（ECB）26日公布利率決策，一如預期按兵不動，中斷連續十度升息的歷史紀錄。歐央示意接下來的政策走向要視數據而定，由於歐洲經濟在衰退邊緣，加上以巴衝突等風險加劇全球經濟不確定性，市場對歐央結束升息轉降息的預期升高。

10.今年以來Meta線上廣告業務持續復甦，推動7到9月總營收年增23％至341億美元，是上市以來最高紀錄，也是2021年第三季以來最大年增幅。但Meta透露中東戰亂打擊本季線上廣告支出，使股價26日開低下跌逾3％。

11.德國豪華車商賓士26日公布第三季財報，受需求放緩和匯兌損失等影響，加上電動車價格戰和供應鏈挑戰等衝擊，導致其獲利與營收均出現衰退。

12.金屬機電業是無薪假重災區，台灣機械工業公會理事長魏燦文26日表示，工具機業第四季接單普遍偏弱，比金融風暴時還慘，目前還看不到景氣春燕，對產業感到「憂心忡忡」。

13.大陸需求疲弱令散裝航運市場動盪不安，波羅的海乾散裝綜合指數BDI連6日下跌，26日最新報價大跌170點或9.3％，一舉跌破1,700點關卡、來到1,662點，累計跌幅達21％，領跌的海岬型船日租金26日大跌3,940美元至20,446美元，近6個交易日從3萬美元高點快速跌回2萬美元關卡。

14.群創（3481）第三季財報出爐，隨著面板價量增溫，稅後淨損縮小到18.98億元，單季虧損持續收斂，但已是連六個季度陷入虧損。展望第四季，群創表示，即將進入產業傳統淡季，預估面板價格持平或微幅修正。估大尺寸面板出貨相比前一季約衰退5～9％，平均出貨單價持平，中小尺寸面板出貨大約是雙位數的減幅。

15.鎳價不斷下探，恐拖累不銹鋼行情，華新（1605）、唐榮（2035）、燁聯（9957）等不銹鋼生產廠，將開出的11月盤價降價壓力山大。

16.外資期現貨齊站賣方。台指期淨部位，三大法人淨空單增加4,058口至12,155口，其中外資空單加碼超過多單，淨空單增加4,207口至12,384口；十大交易人中，特定法人全月淨空單增加2,456口至6,798口。