1027群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益期貨研究員李庚霖為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.GDP創高?!究竟是福是禍??

2.5%?6%7%?殖利率終點到底在哪?

本周市場下跌，到底在跌什麼?以巴衝突?估值修正?

 一般法人在評價股票時，通常使用本益比評價法/現金流量折現法何謂本益比?何謂折現?跟一個基準標準比!一家公司同樣賺1塊錢，市場利率4%時值多少?5%時又值多少?1/4%=25，1/5%=20，市場利率從4%上升到5%，估值差了20%!在殖利率大幅下降之前，股市還沒準備好反彈!

 到底殖利率會到哪?

 避險基金大佬BillAckman：美債跌過頭了，殖利率5%以上放空風險太高，經濟放緩速度將比近期數據顯示的還快。小摩執行長JamieDimon：FED的經濟預測大錯特錯!升息可能要升到7%!華爾街經濟學家PeterSchiff：Ackman退場太早，30年期美債殖利率明年底將升至8%!

下周重要數據

 10/27PCE

 10/31消費者信心指數

 11/01ADP、ISMPMI、JOLTS職缺

 11/02FOMC

 11/03非農就業人口

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。