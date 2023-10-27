金包里慈護宮「千歲咖啡」試營運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「媽祖廟也能賣咖啡？」而且還是八九十歲長者手沖的「千歲咖啡」？新北市金山區的「金包里慈護宮」26日早上舉辦「112年度新北市社區規劃師成果暨千歲咖啡試營運發表會」，金包里慈護宮照顧關懷據點的長者穿著制服、笑咪咪親手沖煮現磨咖啡給來賓品嚐，董事長游忠義及致理科技大學的助理教授陳穎慧也跟大家分享社規師的社區改造成果，不僅讓慈護宮成為新北第一個參與社規師計畫的宮廟，也讓金山老街有了新的人文面貌。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮從五年前就設立「社區照顧關懷據點」，讓長者走出家中，到據點來共餐及樂齡共學。今年首次申請「社區規劃師」計畫，在台灣藝術創生文化基金會、致理科技大學USR計畫協助下，順利完成街區環境改造，慈護宮也自費將閒置空間改造成「千歲咖啡廳」，法鼓山社會大學捐贈桌椅及咖啡設備，讓關懷據點的長者展現「手沖咖啡」手藝，盈餘再作為金山學童課後陪伴基金，將「媽祖的慈愛」以新的面貌呈現在社區的老幼照顧上。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，基金會一直陪伴慈護宮在社區關懷上著力，從「媽祖的空中菜園」、「媽祖菜市集」、「媽祖顧金孫－課後陪伴」一直到現在的「千歲咖啡廳」，一座200多年的大廟能不斷地創新，相當不容易，她期待明年正式營運後，能為金山老街帶來新的文創風貌。

負責慈護宮社區關懷據點的秘書長曾碧霞指出，據點成立五年來，她花了很多心思設計不同樂齡及課後陪伴課程，結合「金山漫遊」在地青農資源，也得到「法鼓山社會大學」很多協助，讓長者學會手沖咖啡、藝術彩繪等課程，還學會大鼓陣、水耕蔬菜等，讓這些長者非常喜愛來上課，每天笑咪咪充滿活力，身體及心靈變得更健康，子女都很開心，讓她覺得付出的努力很值得。

游忠義表示，感謝參與新北城鄉局的社規師計畫，讓慈護宮將附近的街區風貌開啟了一些改變，也促成慈護宮設立了「千歲咖啡廳」。即日起先開始「試營運」，讓長者熟練沖煮咖啡技術，先進行營運準備。明年一月將正式營運，讓金山老街除了吃鴨肉、還可以造訪慈護宮及千歲咖啡，請大家拭目以待。