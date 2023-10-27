搶雙11頭「香」 王品3大燒肉有好康

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一年一度的雙11大搶購即將到來，王品集團旗下的「Oh my!原燒」、「最肉」及「肉次方」聯合推出史上最優惠「燒肉吃貨券」，10／25於「王品瘋美食APP」開放搶購，每份包含三個品牌的優惠券，消費者在11月周一至周四到店消費，即可憑券用1,111元享受指定套餐或滿千現折111元，最高優惠49折，限量只有20,000份。

網友稱去台中必吃的「最肉」燒肉，讓饕客憑「燒肉吃貨券」就能用1,111元吃到原價2,280元的「狂放牛豚雙人組合餐」，相當於以原價49折享受厚切澳洲全血和牛板腱牛排、美國和牛牛小排和迷迭香橙酒櫻桃鴨胸等精選肉品，相當超值。

號稱有百變吃法的「Oh my!原燒」端出經典招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，讓會員用1,111元吃到原價1,898元的盛世好料，先以長達50公分的鑽切牛衝擊吃貨們的視覺，再透過專人代烤品嘗到肉質外酥內軟的口感，同時還有嚴選板腱牛排等豐富肉品滿足饕客五臟廟。大口吃肉之餘，還能用79元換購甜點新品「葡萄QQ冰淇淋」，葡萄雪酪搭配冰沙和QQ晶球，酸甜清爽又解膩。

號稱最難訂到位的吃到飽追肉聖地「肉次方」則是消費滿千現折111元，且大口吃肉搭配冰啤酒才過癮，消費套餐選購1500ml生啤酒，加1元再多一杯400ml生啤酒，將是揪團歡聚的最佳場合。

針對沒搶到限量「燒肉吃貨券」的消費者，11／1-11／30王品三品牌豪氣狂撒「11元加肉券」，內用消費不限金額、現領現用，讓美食饕客能用11元到各品牌加購「Oh my!原燒」的「嚴選牛五花」、「最肉」的「松露紅羽雞腿」和「肉次方」的「昇龍章魚腳」，讓嗜肉者在11月大飽口福。

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