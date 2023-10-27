SK海力士表態反對 鎧俠、威騰合併案傳破局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外媒26日引述知情人士報導，日本鎧俠（Kioxia）與美國威騰電子（Western Digital）的快閃記憶體（NAND Flash）事業合併談判已破局，消息傳出後，威騰電子盤中一度暴跌16％。

市場早前傳出，間接持有鎧俠股權的韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）對於合併案表示不支持，雖然SK海力士此前對此予以否認，不過該公司於26日財報會議上坦言，若兩家記憶體業者合併的話，會導致鎧俠的價值被低估，考量到整體投資價值，該公司目前並不同意這樁交易。

《日經新聞》26日引述消息人士報導，鎧俠與威騰原先的目標是在10月底前達成協議，但因為無法獲得SK海力士的認可，威騰已於周四通知鎧俠將退出協商，此外，兩家公司也未能就合併條件與鎧俠最大股東貝恩資本（Bain Capital）達成協議。不過知情人士指出，雙方協商仍有恢復的可能性。

對於上述消息，威騰目前拒絕置評，鎧俠和SK海力士則尚未立即回應置評請求。

鎧俠與威騰在NAND Flash市場分別位居第三與第四，兩家公司合併後的市占率將超過SK海力士，成為足以和三星相匹敵的大型業者，兩間企業多年來一直在討論合併的可能性，但雙方在控制權、領導權等問題上頻頻遇到阻礙。

威騰周四早盤一度暴跌16％，創下2020年8月以來最大盤中跌幅，午盤過後略為收復失地，終場下挫9.29％，收報38.26美元。