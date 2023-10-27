《金融》大到不能倒銀行維持6家 4家資本已提前達標

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布2023年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，入選的6家銀行與去年相同，仍為中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、合庫及一銀，與2022年相同。依據6月底數據，國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫銀等4家已提前達標2025年目標。

「系統性重要銀行」意指在各國金融市場中具重要領導性地位的銀行，金管會與央行、財政部及中央存保公司組成工作小組，2019年底完成篩選架構及強化監理措施，公布為中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫5家，2020年再加入一銀。

系統性重要銀行自被指定日次年起，應分4年平均提列2％額外法定資本要求及2％內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」、每年辦理並通過2年期壓力測試。在2025年前，須達成普通股權益比率11％、第一類資本比率12.5％、資本適足率14.5％。

銀行局副局長童振彰表示，目前6家銀行的資本適足率，均符合當年度最低資本要求，今年申報的第二支柱壓力測試結果，亦均符合2年度合格標準。其中，國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫銀等4家，已提前達標2025年最低資本要求。

至於一銀及中信銀，童振彰表示目前分別達成2024年、2023年最低資本要求。其中，中信銀去年原有提前達成2025年標準，但今年6月僅達今年標準，主因發放股利導致資本減少。不過，由於年底會有盈餘提存法定盈餘公積，因此需以年底數據為準。