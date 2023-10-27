《金融》金融業及基金對俄曝險1435億元 提損逾214億元

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【時報記者林資傑台北報導】俄烏戰爭自去年2月下旬爆發迄今未見停歇，金管會持續緊盯金融業對俄羅斯曝險狀況。截至2023年9月底，金融三業對俄羅斯曝險為1435.31億元、境內外基金為108億元，合計為1435.31億元，較去年底小減5.22億元，已提列減損金額合計達214.73億元。

保險局統計，壽險業截至9月底投資俄羅斯曝險1293億元，較去年底1251億元反增42億元，但僅占可運用資金0.4％。已提列的俄債預期信用損失190億元，較去年底169億元增加21億元。

保險局說明，保險業對俄曝險逆增，主因俄國公債多採折價發行，到期時攤銷後帳面價值會上升。提列預期信用損失增加，主因俄羅斯雖願以盧布付息，但俄國集保機構NSD遭歐盟制裁，外幣結算途徑仍受阻，使壽險業自去年5月25日起便未收到俄債利息。

銀行局統計，國銀截至9月底對俄曝險34.31億元，包括投資33.95億元、授信0.36億元，較去年底51.57億元減少達17.36億元。合計提列減損24.37億元，較去年底27.64億元減少2.91億元，主因部分投資俄債已陸續到期。

證期局表示，證券期貨業對俄羅斯無曝險。基金方面，境內基金截至9月底持有俄羅斯曝險15億元，較去年底減少10億元，占整體規模僅0.02％。境外基金截至8月底持有俄羅斯曝險93億元，較去年底減少20億元，占整體規模0.24％。