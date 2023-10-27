《百貨股》跨國巧克力齊聚 7-ELEVEN業績看增2成

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN一年一度「巧克力大賞」主題專案架自11月1日起登場，今年集結逾15國、近70款全球各地巧克力，整合線上線下平台，預計可帶動相關類別業績成長2成。

入秋後隨著氣溫逐漸降低，7-ELEVEN發現消費者開始偏好濃郁飲食，尤其每年入冬後巧克力銷量相比其他季節成長逾2倍，7-ELEVEN表示，根據過往觀察，發現巧克力濃郁苦甜口感具有療癒效果，即便在疫情期間銷售仍持續穩定成長，掌握體感商機，7-ELEVEN自11月1日起推出一年一度「巧克力大賞」主題專案架，其中更有超過40款為超商獨家販售。

根據外部市場調查，近年來消費者購買巧克力喜愛以「小份量多樣化」為主，特殊型規格銷售持續成長。瞄準消費者需求，7-ELEVEN今年蒐集歐、美、日、紐、韓等國家，集結逾20款小規格巧克力主打「小巧克力大賞」，不僅方便單次享用、最低百元有找，高CP值就能無負擔品嚐異國巧克力。

統一超表示，7-ELEVEN一年一度「巧克力大賞」主題專案架自11月1日起登場，今年集結逾15國、近70款全球各地巧克力，整合線上線下平台以「小規格多樣化」、「跨界設計聯名」、「創新味蕾」、「典藏珍稀」四大主題推薦，滿足自我犒賞與送禮需求，提前為聖誕佳節暖身，預計可帶動相關類別業績成長2成。