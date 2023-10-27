受惠銷售成長 亞馬遜Q3獲利近100億美元

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網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）26日公布財報指出，受惠銷售成長和更有效率的交付，上季獲利99億美元。

法新社報導，亞馬遜上季銷售1431億美元，年增13%。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）表示：「我們第3季表現強勁，因為我們的商店（Stores）業務的服務成本和交付速度又向前邁進一步。」 他還說，廣告業務成長「強勁」，亞馬遜網路服務（AWS）雲端運算業務表現「持續穩定」。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）分析師史坦波爾（Zak Stambor）表示，亞馬遜上季獲利「超越預期」。

他說：「這家零售巨頭去年放緩情形似乎已成過去，今年開始大幅削減成本並專注於主要的成長業務領域，像是高獲利的線上市集和廣告業務。」

美國最高反托拉斯當局聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）9月控告亞馬遜，稱這家網路零售企業透過強硬的賣家和壓制潛在對手等手段進行非法壟斷。

FTC主席麗娜汗（Lina Khan）：「我們的訴狀詳細說明了亞馬遜如何使用一系列懲罰性和脅迫性策略來非法維持其壟斷地位。」

亞馬遜今天指出，將在美國聘用25萬名全職、兼職和季節性員工，以處理未來幾個月的購物需求。

亞馬遜上週表示，將擴大無人機運送服務至美國加州和德州以外的第三州，明年底也將提供英國和義大利這種服務。