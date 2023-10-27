高人氣和食吃到飽旭集中茂店10／27開幕，Google 打卡送扭蛋

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饗賓旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」第五家分店，10／27在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕！旭集中茂店全店400坪，共300個座位，開幕期間除推出「江戶前玉子燒」、「筑前煮」兩道限定料理，10／27至11／1日、不限平假日及餐期，至旭集中茂店內用餐，並於 Google 打卡或評論並向服務人員出示完成畫面，即贈送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」乙顆(達摩＆招財貓醬碟／名片夾，造型隨機)，限量贈送，送完為止。

饗賓，從七十年代桃園人共同的美好飲食記憶「福利川菜餐廳」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯等品牌。經過饗賓全體同仁的用心經營，已發展為10個品牌的餐飲集團。饗賓專注於餐飲業本質，致力精進於美味料理與美好服務，讓顧客有「饗以盛宴，賓至如歸」的幸福用餐體驗。如今，饗賓以主打精緻日本料理Buffet，且是消費者心中「最難訂的自助餐」之一的「旭集」，回到起點—桃園，意義非凡。

桃園，是饗賓開始的原點，也是夢想的起點，時隔多年再度回到起點，旭集中茂店以初心與創新為出發，「究極」的室裝主題，延續一餐區一名店的設計概念，運用極傳統Vs.極現代、極簡約Vs.極繁複等反差意象，多元融匯，碰撞出反差所帶來的火花，雅致精巧中有著豐盛熱鬧，精緻繁複中蘊藏沉穩內歛，實木屋頂、日式玻璃燈具、和風畫作等日本元素，邊吃邊逛的遊趣感，味覺、視覺和聽覺的多重享受，完整呈現旭集最美好的魅力。旭集將帶著一顆堅持的初心，繼續從桃園航向美好的未來！

旭集中茂店開幕期間，特推出使用日本傳統江戶前的技法，混合蝦泥、淮山、雞蛋等食材，並以兩段式蒸烤方式，創造出如蜂蜜蛋糕般的鬆軟口感，一道看似簡單，卻蘊含極為複雜技藝的日式極上料理「江戶前玉子燒」，以及將雞腿肉、蒟蒻及各式根莖類蔬菜一同醬燒，鹹香甘甜，是源自於古代筑前國(現今為福岡縣)的傳統家常料理，同時也是日本年節宴客都會出現的人氣餐點「筑前煮」！

主打精緻化日本料理百匯的「旭集」，自2019年開幕以來，就成為許多人的口袋名單，也是消費者心中「最難訂的Buffet」之一。生盛、巧鮨、醞炙、和揚、汁煮、旨燒、旬炊、澄甘、麗酌等9大餐區，提供現流魚生魚片、各式時鮮炙燒壽司、炸蝦、烤香魚、烤牛舌、現煮湯品、和？子、人形燒等近三百道餐點，集合呈現日本料理最完整的美食體驗，目前共計有信義店、竹北遠百店、高雄義享店、天母店和中茂店等5家分店。