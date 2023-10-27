《光電股》晶睿Q3稅後獲利季增14% 前3季每股賺4.68元

【時報記者張漢綺台北報導】晶睿通訊(3454)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為1.46億元，季增14.01%，年減34.26%，累計前3季每股盈餘為4.68元。
終端客戶需求趨緩，晶睿通訊第3季合併營收為23.16億元，季減9.58%，年減9.8%，營業毛利為6.5億元，季增10.34%，年減7.56%，單季合併毛利率為28.1%，季增5.07個百分點，年增0.68個百分點，營業淨利為1.55億元，季增43.38%，年減34.6%，營業淨利率為6.71%，季增2.48個百分點，年減2.55個百分點，稅後盈餘為1.46億元，季增14.01%，年減34.26%，單季每股盈餘為1.68元。
晶睿通訊前3季合併營收為73.02億元，年增11.46%，營業毛利為17.7億元，年減0.4%，合併毛利率為24.25%，年減2.89個百分點，營業淨利為3.38億元，年減32.33%，營業淨利率為4.62%，年減3個百分點，稅後盈餘為4.05億元，年減11.7%，每股盈餘為4.68元。
晶睿通訊陸續於國內及海外營運據點成立多國語言客服中心，現階段於台灣、拉丁美洲區已有據點，未來將拓展至紐澳及歐洲區，公司亦持續讓AI技術落地，聚焦前端影像分析能力，引導客戶升級智慧安防解決方案以及雲端監控服務，藉由導入智能製造，優化產能效率與品質，提升整體競爭力。