《傳產》氯離子含量擬提高釀風險 預拌公會要求合理規範

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【時報記者郭鴻慧台北報導】經濟部標準局在110年11月公布水泥中氯離子含量由200ppm調整標準到240ppm，今112年2月又再次擬將其標準調整至350ppm。預拌混凝土公會認為，標準提高對預拌混凝土業影響風險鉅大，且最終責任歸屬將由預拌混凝土業承擔(所有工程對氯離子檢測並非水泥而是預拌混凝土)。

預拌混凝土公會指出，預拌混凝土產業一直以來全力配合各項法令並依規定進行原物料與混凝土成品檢測。但現行規範的缺漏與不合理，不但已造成預拌廠實務運作的困難，更已讓預拌廠深陷海砂屋官司的風險中，基於國家永續發展精神，預拌公會支持循環經濟，不反對水泥廠燒廢棄物。

現有的規範標準下，已無水泥氯離子再調高的空間，預拌混凝土公會呼籲主管機關修改現行混凝土氯離子規範：比照日本，將新拌混凝土最大水溶性氯離子含量回復至0.3kg/m3並制訂硬固混凝土最大氯離子含量標準，以利預拌混凝土產業長久健康之發展。

目前法規對氯離子管制的重點集中在混凝土；標準局在110年單方面調高水泥氯離子上限標準後，已不時發生高水泥用量的新拌混凝土因氯離子超標被工地退貨的情形。公會指出，今年再次單方面調高水泥氯離子上限標準，未來工地紛爭、允收標準、房屋買賣交易全數由混凝土業者買單。公會強調，標準局對水泥氯離子規定日漸放寬，但對新拌混凝土氯離子規定卻是世界最嚴。政府只顧循環經濟，不管預拌廠員工生計？

公會強調，水泥中的氯離子調高，預拌混凝土業並無反對之意，只因調高至350ppm時，嚴重影響甚至壓縮預拌混凝土所有原物料中之氯離子空間，其風險性極大。公會認為，是否可以同時按其比例調整或請將水泥比照其他國家案例將水泥分級、分類，甚至必須將水泥中原物料成分、比例及氯離子詳載於產品包裝或出貨單上。