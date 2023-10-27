友邦諾魯總統甫訪台遭倒閣下台 外交部密切關注

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太平洋友邦諾魯政府在官方臉書公告指出，諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）25日遭國會通過不信任案下台。昆洛斯本月甫訪台參加國慶典禮，諾魯是台灣目前13個友邦之一。

外交部副發言人蕭光偉向中央社指出，外交部和駐諾魯共和國大使館自始均全程掌握，並密切關注諾魯政情發展，目前仍待諾魯國會依憲法選出新任總統及籌組新內閣。

諾魯政府臉書指出，諾魯國會昨天針對2位新任總統候選人加達布（Rennier Gadabu）、亞定（David Adeang）舉行投票，2人皆獲得9票平盤，諾魯國會將於今日重新表決。

外交部強調，諾魯是台灣太平洋地區友邦，兩國邦誼穩固友好，諾魯政府歷年來堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並與台灣在基礎建設、公衛醫療、氣候變遷、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、海巡等領域密切合作。

外交部強調，將持續關注後續發展，未來將在既有良好合作基礎上與新政府保持緊密合作，相關情形也會適時對外說明。

昆洛斯10月8日到12日甫率團訪問台灣，除參加國慶慶典系列活動，也出席第7屆「玉山論壇」發表開幕演說。