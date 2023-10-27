低接買盤進駐 台股早盤止跌反彈

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台股27日開盤反彈向上，盤中高點來到16,157點，目前指數暫報16,149點，上漲76點，權王台積電（2330）股價上漲3元，來到534元，圓剛（2417）亮燈漲停，圓展（3669）、三聯（5493）等大漲逾8％，扮演盤面多頭指標。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌251點，或0.76％，收在32784點；標普500指數下跌49點，或1.18％，收在4137點；Nasdaq指數下跌225點，或1.76％，收在12595點；費半指數下跌17點，或0.54％，收在3188點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌。儘管美國經濟分析局公布第三季GDP成長4.9％、9月耐久財訂單月增達4.7％，顯示消費與投資動能強勁。而且，美國聯合汽車公會(UAW)與福特達成初步協議，令罷工事件落幕帶來曙光。然而，包含科技巨頭META與快遞公司UPS都表示，總體經濟的波動使營收展望不定性較高，股價雙雙重挫並影響整體市場投資氣氛。

統一投顧分析，美國10年期公債殖利率高檔震盪，油價居高不下，市場資金謹慎保守。基本面來看，台股第三季財報將接連公布，在匯率加持之下有望繳出亮眼表現，另外台積電第四季展望也偏向樂觀，且沒有下修資本支出。近日台股跌破16,200點心理關卡，震盪加劇。

就技術面來看，須儘快站回16,200點心理關卡，否則恐回測16,000點整數關卡，盤面輪動快速，資金聚焦抗跌族群如IC 設計、高股息成分股、光通訊、生技等，如：聯發科、聯電、兆利、華通、矽創、美時等，短線較為抗跌。