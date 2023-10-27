《通網股》全新前3季每股賺1.42元 智慧手機助Q4營運贏Q3

【時報記者張漢綺台北報導】全新(2455)前3季每股盈餘為1.42元，智慧型手機市場需求穩定，全新預估，第4季營運有機會略優於第3季。
受惠於蘋果及陸系手機品牌廠新機拉貨，且光電子新產品出貨逐步放量，全新第3季合併營收7.68億元，季增29.29%，營業毛利為3.07億元，季增30.26%，單季合併毛利率為39.97%，季增0.3個百分點，營業淨利為1.53818億元，季增61.34%，營業淨利率為20.02%，季增3.98個百分點，稅後盈餘為1.43945億元，季增35.59%，單季每股盈餘為0.78元。
全新前3季合併營業收入為17.57億元，年減16.23%，營業毛利為6.97億元，年減21.51%，合併毛利率為39.66%，年減2.67個百分點，營業淨利為2.71億元，年減47.6%，營業淨利率為15.41%，年減9.22個百分點，稅後盈餘為2.62億元，年減48.42%，每股盈餘為1.42元。
全新表示，由於手機需求穩定，第4季營運有望略優於第3季，目前供貨給美系大廠等客戶的800G中長距接收端產品訂單穩定，預期今年數據中心營收約8000萬元，可望較去年成長翻倍，明年更可望較今年成長2到3倍。