《金融》第4家大股東干政 永豐金遭重罰1000萬

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【時報記者林資傑台北報導】金管會對永豐金進行金檢時，發現大股東何壽川有不當干預公司經營情事，認為公司治理欠佳、未完善建立內控制度及未善盡對子公司管理，有礙健全經營，對此重罰永豐金1000萬元、予以糾正，並要求董事長陳思寬及時任法務處處長分別減薪3成各半年及3個月。

此次為新光金、開發金及中信金後，第4家因大股東涉入日常經營而遭重罰的金控。永豐金對此表示，將虛心檢討改進，目前已完成訂定與有控制力大股東溝通互動的內部規範，未來將持續落實完善內控制度，健全公司經營。

金管會表示，永豐金2021年8～9月間召開2場非例行性集團中長期策略會議，由董事長率經理部門出席，並邀請不具負責人身分的何壽川參加，聽取主管說明未來業務規畫。當時未訂定相關內部作業規範，亦未留存任何報告或會議紀錄。

此外，永豐金子公司多名高階主管，有直接或透過他人，透過電子郵件將公司財業務、人事等資料提供給何壽川。同時，時任永豐金及永豐銀法務主管的廖姓法務處處長，有應何壽川指示逾越職權，協助處理與永豐金具訟爭對抗性的訴訟案，衍生對公司利益衝突情事。

金管會認為，上述缺失顯示永豐金公司治理欠佳、未完善建立內控制度、未善盡對子公司管理等缺失，有礙健全經營之虞，依違反金控法裁罰永豐金1000萬元、予以糾正，並要求永豐金董事長陳思寬減薪3成為期半年、時任廖姓法務處處長減薪3成為期3個月。

金管會也提出2大監理要求，要求永豐金及永豐銀應在裁罰書抵達1個月內，對總經理及內部相關涉案主管檢討應負責任，並提報董事會報告。以及要求永豐金落實執行公司治理及與大股東溝通互動措施，在董事會提報執行情形，並列入內稽及自行查核的定期查核項目。