多頭回神 台指期早盤彈漲百點

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台指期早盤27日上演反彈行情，盤中高點來到16,179點，上漲超過百點，目前指數暫報16,160點，上漲94點，成交口數約1.5萬口。

美國第三季實質GDP季增年率初值為4.9％，高於市場預期的4.3％，也高於前值Q2的 2.1％。美國截至10月21日當週初領失業救濟金人數為21.0萬人，高於市場預期的 20.7 萬人，也高於前一周的20.0萬人；截至10月14日當周續領失業救濟金人數為 179.0 萬人，高於市場預期的174.0萬人，也高於前一週的172.7 萬人。

第一金投顧指出，目前台股、美股呈現空頭排列，靜待財報周過去。盤勢修正中不預設低點，靜待指數重新站回五日線，仍看好11月台股表現，未來盤勢落底止跌轉強後，研判AI與中國IC設計仍將是盤面主流，AI 跌深後有機會呈現利空出盡，跌最深的技嘉、廣達、台光電、勤誠等可以逢低布局。此外可以留意跌深的 PC／伺服器、記憶體、半導體、AI、高階 IC 設計等產業。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨上漲25點，指數來到4,289點；國外指數部分，東證期貨上漲23點，來到2,250點；美國道瓊期貨下跌110點，指數暫報32,963點；美國那斯達克100期貨下跌34點，盤中報價14,293點。