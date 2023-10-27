以色列展示哈瑪斯攻擊武器 稱含伊朗北韓軍火

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以色列軍方26日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日發動攻擊使用的武器，部分是由伊朗或北韓製造。

法新社報導，以色列軍方在正式的媒體參觀活動中，展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器，包括各式地雷、火箭推進榴彈和自製無人機等。

他們表示，這些軍火當中，包含伊朗製迫擊砲彈和北韓火箭推進榴彈。

以色列一名協助監督遇襲地區彈藥清理作業的軍事官員說：「我認為約有5%到10%的武器是伊朗製。」

這名不具名官員還說：「另有10%是北韓的，其他則是在加薩走廊（Gaza Strip）境內製造。」

哈瑪斯據信靠著龐大的走私網絡，將武器帶進遭圍困的加薩走廊。哈瑪斯也自製彈藥，當中包括多次向以色列城市發射的火箭。

上述官員說：「我認為最令人吃驚的，是他們帶進以色列的武器數量。」

在以色列南部，部隊已接管了許多在7日被襲擊的社區，包括霍利特（Holit）。法新社今天在這個小型集體農場（Kibbutz）看到一名士兵持槍指向加薩。

根據依循猶太人傳統收屍的慈善機構「札卡」（Zaka）一名志工說法，在距離埃及邊界不遠的霍利特，可以看到燒焦的房舍和彈孔，當地至少有10人遭哈瑪斯武裝分子殺害。

根據官方統計，哈瑪斯7日發動以色列史上最嚴重的攻擊，大批槍手從加薩湧入以色列，殺害超過1400人，死者大多為平民，而且還綁走224人。

以色列隨後連日空襲報復，哈瑪斯治下的加薩衛生部說，以軍攻擊造成7000多人喪命，當中大多為平民。若集結在邊境的以色列部隊進入加薩走廊，預料死亡人數將大幅攀升。