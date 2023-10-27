中國戰機南海逼近美轟炸機約3公尺 美軍斥不專業

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根據美國軍方說法，一架中國戰鬥機本月24日在南海上空逼近一架美國空軍B-52轟炸機，相距不到10英尺（約3公尺）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）今天在聲明中說，這名中國飛行員「以不安全且不專業的方式飛行，不受控地超速逼近，展現出粗劣的飛行技術，在B-52下方、前方和距離10英尺的範圍內飛行，使兩架飛機面臨相撞的危險」。

聲明還說：「我們擔心這名飛行員沒有意識到他差點就造成碰撞。」

CNN提到，此事發生之際，美國總統拜登預定明天在白宮與來訪的中國外交部長王毅會談，目前尚不清楚這次會談將是正式討論或是較非正式的會面和問候。

王毅也預計今天會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken），明天會晤白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

拜登和中國國家主席習近平也可能於下個月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會面，但雙方均未證實定案。

美國國防部本月稍早表示，中共解放軍軍機過去數年在東海與南海的「脅迫與危險」行為急劇增加，過去2年進行近200次攔截，超過前10年總和。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）說，「從2021年秋季以來，我們看到了超過180起這類事件」，這是一場「集中、協調一致」的行動，目的在透過這種危險行為迫使美國改變合法的行動。

五角大廈今年力圖與中國軍方領導層接觸，但未得到回應，美國官員對於兩國之間缺乏軍事對話的擔憂日增。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引發中國領導層不滿，北京隨後切斷與美國在軍事、氣候等領域的溝通管道與合作。