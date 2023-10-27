陸總理學歷最高 外媒爆「李克強指數」比官方GDP真

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【中時新聞網 吳美觀】大陸官媒央視新聞發布訊息，大陸國務院前總理李克強昨日因心臟病發，今天（27日）凌晨於上海逝世，享壽68歲。李克強是大陸有史以來學歷最高的總理，對經濟也有獨到見解，英媒還曾推出「李克強指數（Li keqiang Index）」，就是以用電量、鐵路貨運量、銀行貸款三大指標來反映經濟榮枯，指其比大陸官方發布的GDP數字還真實。

李克強是北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，不同於過往的大陸領導人工科出身背景，他是專長法律及經濟領域，對經濟運作狀況相當熟稔。

《經濟學人》報導，2007年，李克強擔任遼寧省委書記時，告訴到訪的美國駐華大使，他喜歡以三個指標追蹤遼寧經濟動向：包括工業用電量新增、鐵路貨運量新增、和銀行中長期貸款新增的結合，以此擠掉數字水分，其觀點引起境外關注。

2010年末，《經濟學人》據此直接以時任副總理的李克強全名，編製「李克強指數」。文章以過去十年為時間軸，將「李克強指數」與官方GDP走勢對照，發現趨勢總體一致，但上下波動方面，前者表現比後者劇烈，更能反映中國經濟現實狀況。

今年3月李克強在人民代表大會中公布，大陸2023年經濟成長目標定為約5%，低於市場預期5.5％以上，相對保守。另外，赤字率為3％，地方政府專項債人民幣（下同）3.8兆元，均高於去年目標。

李克強強調，今年要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多管道增加城鄉居民收入，穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。重中之重就是著力擴大國內需求。