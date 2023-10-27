《美股掃瞄》科技股慘跌 那指深陷修正區

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受科技股和科技相關巨型股走跌拖累，周四美股主要指數再度下挫。最新發布的企業季報好壞不一，以及數據再度印證美國經濟強韌，可能促使聯準會維持高利率的時間比預期更久。和幾家科技大廠一樣，臉書母公司Meta也發布了未盡理想的展望，那斯達克指數創下今年以來最大雙日跌幅，陷入了更深的修正區。美股主要指數周線料將收黑。

美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%，遠高於第二季的成長2.1%，並創下近兩年來最強勁的增長。

周四收盤，道瓊指數下跌251.63點或0.76%，報32,784.30點。標普500指數跌49.54點或1.18%，收4,137.23點。那斯達克指數跌225.62點或1.76%，收12,595.61點。費城半導體指數下跌17.42點或0.54%，收3,188.42點。

那指在周三重挫2.4%後進入修正區，較7月觸及的年內高高下跌逾10%。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅房地產股（漲2.15%）、公用事業股（漲0.86%）和原材料股（漲0.72%）收高。通訊服務類股跌2.58%，跌幅最大；其次為科技股跌2.17%，非必需消費品類股跌1.56%。

由於財測黯淡以及利率可能「升更高、高更久」的陰霾揮之不去，「七巨頭」聯袂走跌，以科技股為主的那斯達克指數成為今日表現最差的主要指數。

紐約證交所由十大熱門科技股組成的FANG+指數大跌2.7%，蘋果跌2.46%，微軟跌3.75%，亞馬遜跌1.50%，Alphabet跌2.65%，特斯拉跌3.14%，Meta跌3.73%，網飛跌1.87%，輝達跌3.48%。

台股ADR全跌，台積電跌0.22%，聯電跌0.28%，日月光跌0.80%，中華電信跌0.36%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢上漲0.46%。

隨著財報季進入高峰，目前約五分之四的公司上季獲利優於分析師預期。根據LSEG數據，分析師現在預期標普500指數成分股上季獲利年增2.6%，較月初的預期樂觀。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.02：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.14：1。

標普500指數沒有任何成分股創52周新高、35檔創新低。那斯達克指數有13檔創52周新高、429檔創新低。

美國交易所成交量總計為116.3億股，過去20日均量為107.2億股。