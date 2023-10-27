陸汽車出口將破500萬輛 媒體人：日本押錯寶

【中時新聞網 祝潤霖】中國大陸新能源汽車對外出口快速成長，許多機構皆預2023年將成為中國汽車冠軍元年。據市調機構Canalys報告稱，今年中國汽車出口量預計將突破500萬台，坐穩全球第一大汽車出口國的地位，而其中新能源汽車佔比更高達4成，其出口總量同樣也是全球第一。媒體人謝寒冰表示，日本過去認為電動車不可能那麼快成功，一直選擇走油電這條路，後來發現走錯方向。而比亞迪透過性價比大量生產，現在甚至能走高端路線。

「現在比亞迪在電動車方面的實力，應該已經是世界公認的了，這是無庸置疑！」謝寒冰26日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，日本過去的車廠相對比較保守，他們認為電動車是不可能那麼快成功的，所以他們一直選擇走油電的這一條路，結果現在發現這一條路其實是走錯方向。

謝寒冰指出，以前日本是亞洲車的驕傲，現在已經完全不是，第一個，韓國已經完全趕上來；第二個，在電動汽車這一塊，日本現在居然落後給中國大陸，而且還落後得不少。現在比亞迪已經變成他們急起直追的目標了，反過來變成這個樣子。

「所以在科技的世界裡面，你只要一個步驟走錯了，很可能就是豬羊變色、勝負顛倒！」謝寒冰強調，以前手機都是Nokia跟Motorola，現在這兩個牌子幾乎都快消失了。這也就是，一旦你走錯一條路，不管你之前再怎麼輝煌，可能就結束。

謝寒冰直言，所以對比亞迪來說，他現在雖然獲得了某一部分的成功，但他接下來的每一步也都更重要，因為萬一走錯了就完蛋。比亞迪一開始不是以高貴、高科技聞名，而是以性價比、很划算而去大量生產，在市場建立口碑之後，他現在就能開始慢慢走高端路線。