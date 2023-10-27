李克強心臟病逝！台灣每年2.3萬人因此喪命 8類人超高危

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【中時新聞網 施春美】大陸前國務院總理李克強昨因突發心臟病，經搶救無效，今晨於上海逝世。根據台灣衛福部111年國人死因統計結果，共計2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人。健保署指出，心臟病發作危險因子共有8項，例如三高患者，未來得到心臟疾病的風險比一般人高。心臟病發作時，患者常會出現胸悶、胸痛、呼吸困難、噁心嘔吐等症狀，這時就必須警覺並及早就醫。

根據健保署的衛教資訊，心臟病發作的定義為心臟肌肉氧氣供應不足所產生的種種病症，臨床症狀會出現心律不整、心絞痛、心血管阻塞、心衰竭，以及無症狀猝死。患者會出現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等。

危險因子則有8項，包括高血壓、糖尿病、血脂異常、抽菸、肥胖、缺乏運動、大於45歲男性與大於55歲或已停經的女性、有心臟病家族史。

預防心臟病的方式則為保持戒菸酒、控制體重、規律運動，控制血壓、膽固醇、血脂、血糖、減少壓力。此外，及早治療會加重病情的疾病，例如感冒、發燒、貧血、肺功能衰竭、心衰竭、甲狀腺功能異常等。

民眾應熟悉心臟病發作的症狀，一旦有胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗、血壓異常等症狀，應立即送醫接受治療；若有冠狀動脈病史，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片或噴劑做緊急救護，再送醫接受治療。

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