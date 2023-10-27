王毅抵華府見布林肯 密集活動為「拜習會」鋪路

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【中時 李文輝】中共政治局委員、中央外事辦主任、中國外交部長王毅美東時間26日抵達華盛頓，旋即閉門會見美國國務卿布林肯，王布會前，王毅向媒體指出，中國和美國需要對話。必須重啟對話，雙方還需要進一步深入且全面對話。透過對話，中美會增加理解並減少誤解和誤判。

王毅表示，中國希望盡快將兩國關係回復健康穩定且持續發展的正軌。相信與布林肯的會談、將會是具有建設性和前瞻性。

王毅強調，判斷是非的標準不是誰胳膊粗，也不是誰嗓門大，而是要看是否遵循美中三公報規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否適應時代發展與進步的潮流。最終時間與事實會證明一切，歷史會作出公正評價。

白宮在布林肯與王毅會談前指出，兩人將討論南海議題和軍事熱線。白宮國安會發言人柯比稱，當前中東衝突也是兩人討論重點之一。

法廣報導，王毅此行日程滿滿，咸認是為拜習會鋪路。下午與布林肯會談後，美方安排了工作晚餐。會前王毅呼籲建立穩定的中美關係，呼籲冷靜對待分歧，避免誤判。布林肯則表示同意王毅的意見，但期待着在未來幾天進行建設性的討論。

王毅將於美東時間27日再次與布林肯會面，隨後前往白宮會見美國國家安全顧問蘇利文，之後極可能與美國總統拜登見面。

華府並未表示美國總統將與王毅會面，但中國外交人士似有期待，以作為中國國家主席習近平在今年6月底於北京會見布林肯的回報。

法廣報導稱，王毅之行應該是為習近平11月赴美國利用參加APEC峰會時與拜登舉行峰會鋪路，拜登多次表達年底拜習會的願望。

但法新社引述威爾遜中心季辛吉中美研究所主任戴博說法，中國希望美國保證習近平到訪時不要讓他難堪。從更廣泛層面講，中國認為穩定雙邊關係意味着美國停止不斷地挑釁，讓中國集中精力於內部經濟。

習近平日前在北京會見美國參議員代表團時說，中美兩國如何相處，決定着人類的前途和命運。有一千條理由把中美關係搞好。