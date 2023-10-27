憂勞保破產或年改？他靠這招退休金月領多1萬

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【中時新聞網之旺得富 王順泉】勞保與勞退是勞工退休生活的2大支柱，日前立委質詢勞保財務缺口與改革問題，勞動部長許銘春重申，勞保「有政府就不會倒」，將持續撥補穩定財源。

相較於勞保有破產疑慮，勞退金則屬於個人專戶，專戶中的錢為勞工所有，不會有破產問題。如果擔心勞保破產，透過勞退自提加速累積退休金，可以強化退休生活保障。

據勞動部統計，截至今年7月底有103萬名勞工參與自提退休金，佔全體提繳人數746萬人約13.8%。而在有自提勞退金的勞工之中，直接提滿6%者占比近9成。8月最新平均提繳工資為4萬4120元，創歷史新高。

勞退自提有3大好處：1、儲蓄，增加勞退金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。2、節稅，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。3、保證收益，勞退金專戶享有不低於以銀行2年定存利率的之收益保障，實際操盤長期平均報酬率約4%。

至於缺點，則是自提的資金會從每月薪資中扣除，生活上能運用的資金也隨之減少。專家表示，在不影響日常生活所需資金的範圍內，自提比率選擇6%提滿，對於未來退休金的挹注將最有感。

以目前平均提繳薪資4.4萬元、未自提只靠雇主提繳6%、提繳35年、資金報酬率3%來試算，退休時可累積202萬1212元，按月領1萬1182元。若選擇自提6%，則可累積404萬2425元，按月領2萬2363元，比未自提可多領1.1萬元。