《商情》期金續揚；原油回落逾2%；BDI重摔近9.5%；小麥兩周低點反彈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時報-商情早報

1.中東危機，周四紐約期金續揚。

2.LME:10/26期銅收7985.50美元/公噸，跌46.50美元。

3.NYMEX:12月輕質原油跌2.18美元，每桶為83.21美元。

4.西德州原油下跌2.27美元，每桶為83.80美元。

5.10/26BDI運費指數為1662.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3下跌1.30美分。

7.NYCE:12月棉花漲0.78美分，每磅為84.59美分。

8.CBOT:12月黃豆粉漲0.30美元，每公噸為429.50美元。

9.10/26TRJ-CRB下跌1.58，為281.52。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸118.30美元，跌0.11美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-中東危機，周四紐約期金續揚；因中東衝突帶來的避險需求持續提供黃金支撐，抵銷美國優異的經濟數據，引發的升息擔憂，令金價連2日上揚；終場收盤報價，12月黃金漲2.50美元，報每盎司1997.40美元；12月白銀跌0.10美元；1月白金跌3.40美元；12月鈀金漲9.20美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期鋁觸2周高點後回落；因最大消費國中國的強勁需求，以及倫敦金屬交易所（LME）註冊倉庫鋁庫存的下降，致倫敦(LME)鋁價一度攀升觸2周新高，但由於美元走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)鋁價在紐約開盤後回落。終場周四期鋁下跌21.5美元；期錫下跌410美元；期鎳下跌238美元；期鋅下跌45美元；期銅下跌46.5美元；期鉛上漲9美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存增幅加劇，周四歐美原油期貨回落逾2%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的數據顯示，截至10月20日當周，原油庫存增加140萬桶，高於市場原先預估的增加24萬桶，同時美國需求出現淡季減弱跡象，致終場歐美油價回落逾2%；美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌2.18美元，跌幅2.6%，報83.21美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌2.20美元，跌幅2.4%，報87.93美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-樂觀情緒漸弱，周四BDI指數重摔近9.5%；因擔心中國對煉鋼原料的需求在短期內疲軟，太平洋區鐵礦石貨盤不多，租家壓價力度較大。此外，由於俄羅斯戰機和水雷可能構成威脅，使烏克蘭已暫停使用其新的黑海穀物出口走廊，拖累終場波羅的海乾散貨BDI指數重摔近9.5%；其中最新報價BDI指數下跌170點，收1662點，跌幅9.3%；BCI指數下跌475點，收2465點，跌幅16.2%；BPI指數下跌21點，收作1628點，跌幅1.3%；BSI指數下跌20點，收作1227點，跌幅1.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料供應復甦，周四上海天膠期貨回落1%；儘管中國的新財政刺激措施，被認為有利於市場情緒，然而尚未達到預期使得最初的熱情有所減弱。加上泰國北部天氣狀況和供應情況逐漸改善、亞洲股市亦跌至11個月低點，致終場上海天膠期貨回落1%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨跌1.4%，報每公斤261.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌1.1%，報每公斤146.40美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌1%，收於每噸14605元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨從兩周低點上漲，因烏克蘭戰爭造成的供應風險令人擔憂，據報導莫斯科7月退出了一項聯合國允許部分糧食出口的協議後，主要糧食出口國烏克蘭一直在未經俄羅斯批准的情況下利用黑海航運通道恢復海運，大豆期貨走弱，由於乾旱減緩了巴西和阿根廷的播種速度，交易商密切關注巴西和阿根廷有利降雨的預測，玉米期貨小跌，終場12月小麥漲11美分，12月玉米跌0.75美分，11月大豆跌8.75美分，12月黃豆油跌0.86美分，10月黃豆粉漲0.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-銷售數據改善，周四ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美國農業部每周出口銷售數據顯示，較前四周平均值高出82%，加上芝加哥小麥期貨走高，同步支撐期棉連2日上揚；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.93%，報每磅84.59美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.12%，收報每公噸16070元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激措施，大連鐵礦石連3漲；因最大消費國中國，北京當局批准發行1兆元人民幣（1,370億美元）的主權債券，加強其預算赤字，並且出台更多刺激政策措施的提振下，提振鐵礦石期貨價格續揚，但由於擔憂中國對煉鋼原料的需求在短期內仍將疲軟，則限制了鐵礦石漲幅。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.06%，報每噸108.68美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.13%，報每噸751人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)