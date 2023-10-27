中共山東號航艦西太平洋演訓 無人機繞台飛行

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中共山東號航艦編隊群於西太平洋演訓，國防部今天表示，23架次共機侵擾台灣周邊空域；根據軌跡圖，其中1架次BZK-005無人機逾越台海中線後繞台一圈；另1架次直9反潛直升機於東部海域反潛演練。

國防部昨天表示，中共山東號航空母艦編隊群昨天穿越巴士海峽進入西太平洋，國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處；此外，國防部也披露山東艦的黑白航拍照片，證明監控能量。

國防部上午發布新聞稿指出，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機35架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部、東北、東南及西南空域23架次）、共艦15艘次，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布的台海周邊空域活動示意圖，分別有1架次殲轟7、1架次BZK-005無人機、6架次殲10戰機、6架次殲16戰機、1架次彩虹4型無人機、1架次運8反潛機、1架次運9通信對抗機、1架次運8電偵機、4架次殲11戰機、1架次直9反潛直升機，共23架次共機侵擾台灣。

特別的是，其中1架次BZK-005無人機逾越台海中線北端後進入北部空域，隨後由北至南經過東部、東南空域，再自東南空域向西北方向飛行回到台海中線以西，期間均在台灣防空識別區（ADIZ）內；另外，有1架次直9反潛直升機現蹤東部海域，研判自山東號航空母艦上起飛，執行反潛作戰演練。

針對周邊區域情勢，日本放送協會（NHK）、共同社日前報導，日本及美國10月14日至31日舉辦大規模共同離島訓練，訓練名稱為「決心之龍」（Resolute Dragon），地點位於九州、沖繩、北海道等地，這場訓練目的著眼於中國，加強日本離島防衛能力，同時美軍也會在石垣島駐屯地展開訓練。