遠雄琢蘊 喧囂中的一片寧靜 城市中樞的自然瑰寶

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綠建築已成未來購屋趨勢，遠雄「琢蘊」獨特的位置與雙塔設計，佔盡瞭望遠方的優勢，生活交通機能兼備，盡享周遭綠海，吸引愛好自然的消費者目光。家醫科醫師黃醫生看診忙碌之餘，念念不忘山居歲月的幽靜感，投資眼光獨到的他精挑細選，在「琢蘊」找到心中完美的家。

「琢蘊」以自然為設計核心，坐落高雄市中心超大都會綠帶，微反射的外牆與藍天綠地輝映，地下室天井導入陽光及空氣，讓建築完美與周遭18公頃科工館綠地融合。30樓高的地標式建築設計，不僅與周遭建物保持絕佳棟距，更從一片透天建案中拔地而起，視野遼闊，成功塑造「大隱於市」的靜謐感。

「琢蘊」基地鄰近九如交流道，開車前往鄰近大賣場、超市、火車站只需10分鐘，更有鐵路、輕軌、捷運支援，轉乘高鐵只要10至20分鐘，鄰近未來的捷運黃線，走路5分鐘就能抵達周邊學區及綠帶。

室內空間規劃上，提供寬敞舒適的45至65坪的3至4房產品，每層6戶、3部電梯，公設豪華齊全，每坪開價約48至55萬元，吸引醫療、中小企業主、製造業等客群的目光。

在高雄市新興區開業20年的黃醫師對投資房產有獨特的看法，嚮往山居歲月生活的他放不下市區病人，每天忙碌看診之餘，心中總是念念不忘山中微風吹過樹梢的聲響和山巒疊翠的大景。

購屋經驗豐富的黃醫師對遠雄建設的產品情有獨鍾，尋覓千百回後，一眼看中「琢蘊」獨特的方正基地及雙高塔設計。黃醫師認為，高雄市區已難見到建築品質、地理位置、交通、自然環境兼備的建案，「琢蘊」著實圓了他心中的退休夢。

黃太太是黃醫師的得力助手兼背後推手，身為護理師的她，平常下班後時常帶著孩子到文化中心欣賞表演，或到科工館看展，對於能在科工館旁找到她與黃醫師都滿意的產品，讚許「琢蘊」是高雄都市叢林中最後一塊瑰寶。她強調，「琢蘊」成功營造質感與品味，非常適合做退休後的休閒住宅。未來想要渡假，也不必捨近求遠到山上或郊區，打開窗戶或下樓步行數分鐘，就能享有一片鄉林田野般的自然景致。

黃醫師認為，遠雄不只在建築、選材上用心，經營社區也相當貼心，建置的「遠雄社區雲服務平台」可隨時查詢工程進度、繳款入帳情況，未來更是社區成員與管理方的高效溝通管道，對居住品質更有保障。

遠雄琢蘊

接待中心：高雄市三民區民族一路50號

貴賓專線：(07) 380-2598

個案官網：https://www.fgrealty.tw/5bdttm