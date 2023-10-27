李克強「庶民情懷」公開鼓勵地攤經濟 1句話引發巨大社會迴響

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【中時 陳柏廷】大陸前總理李克強27日因心臟病去世享年68歲。李克強擔任10年總理的期間，讓大陸民眾最為懷念的，莫過於其「庶民情懷」；他過去鼓勵「地攤經濟」，直言中國大陸有6億人每個月收入也就人民幣1000元等言論，在當時都引發巨大迴響。

2020年新冠肺炎在大陸鋪天蓋地的爆發，在當年推遲的大陸全國兩會上，李克強直言，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。」強調地攤經濟可以給受衝擊的百姓一條基本生路。

而當年6月1日李克強在山東煙台考察時，再度公開表態支持地攤經濟。他當時表示，「國家是人民組成的，人民好了，國家才能好。靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好！地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和高大上一樣，是中國的生機。」

此外，李克強在總理任內也推動大陸諸多醫藥改革。2018年大陸電影《我不是藥神》走紅，引發大陸民眾對重病患者買不起進口「救命藥」的關注。當時，李克強兩度召開國務院常務會議，決定對進口抗癌藥實施零關稅並鼓勵創新藥進口等措施，甚至多措並舉消除流通環節各種不合理加價。