搶救青年就業 陸人社部：提前安排2024屆畢業生招錄工作

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大陸人社部26日舉行2023年第3季新聞發佈會，除介紹年前3季人力資源和社會保障工作進展情況外，被問到如何促進今年甚至明年應屆畢業生就業，人社部就業促進司副司長宋鑫在會上表示，將提前安排2024屆畢業生招錄招聘工作，穩定公共部門就業職位，祭出5項要點，包含政策落實再提速、職位推送再加密等。

據中新網引述宋鑫表示，當前2024屆大學畢業生秋招火熱開展，市場上還有一部分離校畢業生沒有落實工作。接下來，人社部將以大學畢業生等青年就業服務攻堅行動為抓手，促進大學畢業生等青年順利就業。主要分為以下5點。

第一是要求政策落實再提速，並實施補貼政策「直補快辦」，落實社保補貼、吸納就業補貼、稅費減免等支持政策，同時提前安排2024屆畢業生招錄招聘工作，穩定公共部門就業職位。

第二是實名服務再加力。用好家門口的就業服務站等力量，主動聯繫離校未就業畢業生，提供「1131」實名服務，向離校未就業畢業生至少提供1次政策宣導、1次職業指導、3次職位推薦、1次技能培訓或者就業見習機會。同時向未就業的2023屆大學畢業生發送手機簡訊，告知求職登記管道、崗位資訊、政策服務查詢管道等。

此外，也會實施職位崗位推送再加密，藉由推進大中城市聯合招聘大學畢業生秋季專場，提供一大批適合畢業生的就業崗位，並針對登記失業青年和未就業畢業生，集中展開線上線下招聘。

第四是見習培訓再提質，深入實施百萬就業見習職位募集計畫，加大就業見習組織力道，目前已募集見習職位超過100萬個。同時還會祭出困難幫扶再強化，對脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭以及身有殘疾和長期失業等困難畢業生進行重點幫扶，優先推薦職位與培訓見習。