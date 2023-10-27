中小企業轉型之路 中市府經發局持續優化機加工競爭力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣為機械加工重鎮，其中台中市以金屬製品製造業和機械設備製造業最為突出，工廠登記家數有11,230家約占全台中59%，隨著近年來淨零碳排全球化，中市府經發局為輔導台中市轄內企業接軌國際設立「台中市企業先進智造學院」課程，課程能容包含：國際淨零碳排趨勢、碳排與碳計價方式，能源及節能減碳的改善，目的為協助轄內廠商符合國際要求與環保合規性、降低能源成本、建立綠色企業形象，提高競爭力、吸引國際客戶和投資者，達到永續經營目標

經過課程共有29堂課，102小時課程，長達6個月的時間，共計83家企業參加此次實務課程外，包含專家實地訪查與輔導，業界與學者專家團隊來自CIO雜誌、逢甲大學、暨南大學、臺北商業大學以及東海大學等單位，課程中深受企業讚許，輔導接地氣。

其中複上精機和仲泰精密公司皆為外銷出口為主公司，經由課程與輔導後，發現ISO 14064-1組織溫室氣體盤查與ISO 14067產品碳足跡計算與及ISO 50001能源管理系統為最急迫，才能符合10月起試行CBAM歐盟碳邊境調整機制，因此，智造學院計畫協助兩家公司申請經濟部工業局產業低碳與智慧化輔導-溫室氣體盤查輔導計畫，目前已經啟動盤查工作，從碳揭露朝低碳轉型努力，因應世界趨勢。

台中市政府為輔導轄內企業競爭力，將持續進行相關輔導計畫與專家輔導等多元管道，協助轄內企業立足台灣，接軌國際，邁向永續。