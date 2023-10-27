《通網股》圓展自動追蹤攝影機 端出頂尖AI追蹤性能

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【時報記者任珮云台北報導】圓展(3669)旗下AI自動追蹤PTZ攝影機廣受市場好評，再推出全新系列五款代表作—AVer TR211、AVer TR315、AVer TR315N、AVer TR335以及AVer TR335N（以下簡稱TR211、TR315(N)、TR335(N)）。此一系列自動追蹤攝影機，重新定義了專業影音攝影機（Pro AV）的標準，為數位廣播、影音直錄播、網路串流使用者帶來極致流暢的視覺效果！

TR211、TR315(N)、TR335(N)運用高度精密AI演算法，能夠快速鎖定並精準捕捉正在移動的主角，搭載獨有的「講者追蹤」、「區域追蹤」和「複合追蹤」三種模式，實現頂尖的追蹤精準度與靈活性，無須擔心主角出鏡，更不用煩惱人力不足，為課程錄影、集會預錄、實況轉播、線上直播、活動記錄等應用打造無與倫比的影像串流體驗。

TR211搭載12倍光學變焦及1080p高品質影像解析度；TR315(N)在此基礎上，提供更高階的4K超高清影像解析度；而TR335(N)是此系列最頂規的機型，擁有令人驚豔的30倍光學變焦能力，與4K 60fps超高清影像輸出品質，動態細節也能細膩呈現，輕鬆捕捉多采多姿的畫面。

此系列自動追蹤攝影機擁有豐富輸出介面包含HDMI、USB及IP，其中TR300(N)系列同時支援每秒4K 60 fps超高清、超流暢的影像輸出，靈活的運用彈性及超高影像品質，讓直錄播、串流任務順暢高效。N系列（TR315N、TR335N）採用全新NDIR HX3技術，實現了無損畫質和超低延遲的傳輸，帶來前極效串流體驗！

此外，透過AVer PTZ Link軟體搭配全球頂尖音訊品牌，包含Audio-Technica鐵三角、Sennheiser森海塞爾、Shure舒爾、Yamaha山葉、Nureva及ClearOne，可讓 TR211、TR315(N)、TR335(N)攝影機化身為聲音追蹤攝影機，精確捕捉每位發言人，卓越的聲音加影像協作能力，提供混合彈性教學、企業教育訓練影音協作的選項！