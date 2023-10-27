鴻海軟體研發中心獲得DEKRA德凱ISO 26262 ASIL D功能安全流程認證，加速提升電動車軟實力

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鴻海科技集團軟體研發中心獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ISO 26262 ASIL D功能安全流程認證證書，強化先進駕駛輔助系統ADAS軟體產品開發的品質與安全性，加速實現軟體定義汽車的電動車產業布局。

ISO 26262是國際公認的汽車功能安全標準，完整定義汽車產品安全生命週期標準，不僅僅涵蓋系統與硬體層級的產品，軟體層級的產品開發也是重要的評估指南，例如軟體安全分析、故障分析等，軟體開發商必須遵守以確保每一個元件安全的步驟，以降低軟體產品失效風險，進而影響到其他硬體或是系統的安全性與可靠性。ISO 26262同時也提供一個專屬汽車產業的辨別系統來判斷汽車安全完整性等級（ASIL, Automotive Safety Integration Level），共有A、B、C、D四個等級，等級越高，開發流程越嚴格。

鴻海以「三加三」結合作為集團重要的長期發展策略 ，並在三加三領頭產業「電動車」的規劃中，提出「軟體定義汽車」（Software Defined Vehicle; SDV）相應布局。ｚ因應集團策略，鴻海於2021年成立的「軟體研發中心」，其中心主要業務為軟體開發、系統設計、人工智慧技術研發；主要應用場域鎖定在車載應用軟體、車載通訊上。軟體中心規模持續拓展，已為集團的軟體研發重鎮。

鴻海科技集團軟體研發中心資深協理葉光釗表示: 「鴻海的願景是打造跨平台的電動車創新解決方案，因此車用軟體與硬體要能夠無縫整合，才能帶給消費者安全又舒適的使用體驗，因此軟體研發中心持續加速電動車用軟體的投資與開發，更積極導入國際公認的ISO 26262汽車功能安全標準，以符合國際車廠的開發流程和管理系統。此次透過先進駕駛輔助系統(ADAS system)獲得DEKRA 德凱頒發的ISO 26262功能安全ASIL-D等級認證證書，代表了鴻海軟體研發中心通過功能安全軟體開發流程的標準，有能力為客戶提供更智慧、更安全可靠的汽車軟體產品。」

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，軟體定義汽車(SDV)已經是未來智慧車輛發展的關鍵議題，但這也必須建立在非常堅實的安全基礎之上，軟體的安全功能診斷也會影響到硬體功能的發揮，因此全面性的導入ISO 262626開發流程，才能確保硬體與軟體都在國際認證的功能安全標準底下發揮作用，確保智慧車輛與產品都往更為安全規範的方向發展。

DEKRA德凱是歐盟相關政府機構(例如，德國交通部KBA)認可的全球知名測試和認證服務機構，可以為OEM車廠、Tier1/Tier2供應商、其它技術服務商等提供整合式服務與認證，包含ISO 26262 功能安全與網路安全融合開發、UNECE R155/R156法規相關的CSMS/SUMS認證、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型、網路安全產品認證和測試等整合式解決方案，伴隨企業有效提升流程開發與產品認證的品質與標準。