特五號通車 人口外溢，引領新光田特區崛起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

每一條重要道路的開通，必然改變城市發展與人口流動！近期通車的特5號開通(西屯路四段)，促成周邊沙鹿、西屯交通更便利，廣大腹地有效紓解中科土地飽和，房市供需嚴重失衡現象，使得西屯中科周邊的人口外溢，「新光田特區」一路之隔最受惠。

新光田院區為西台中最大補漲區之一

台中市特五號(西屯路四段)開通後周邊交通四通八達，「新光田特區」與西屯、中科僅一路之隔，建築基地廣達4千坪的新光田院區預計明年中開幕，提供900床醫療服務，將帶進約2000名醫療菁英入駐，加上中科西屯飽和的土地發展與光田特區低基期的房價帶動下、人口必定大量外溢到新光田特區，在人口紅利挹注下，就業機會多，「新光田特區」將成為西台中最大補漲區之一。

人口紅利、新設小學、醫療、運動設施豐富，完善成熟生活圈

「新光田特區」已成台中購屋新亮點，外來人口多、就業住房需求大、使得周邊建案激增，新光田院區提供區域全新醫療資源，一旁擁有中港運動園區、棒球公園等豐富設施，近年因沙鹿居住人口不斷增長，原學區內北勢國小年年增班，從原來50班增加到現在70班，導致教學空間必須總量管制，市府已編列總經費2億1,600萬元籌劃新學校，以解決沙鹿區孩子就學需求，「鹿陽國小」已於去年11月動工，預計2025學年度招生，未來將持續注入人口紅利新動能，完善成熟生活圈。

五大交通主幹匯聚 重大建設議題吸引購屋目光

沙鹿區房仲業者指出，沙鹿串聯中科園區、清泉崗國際機場、台中工業區、精密機械園區等產業聚集，並伴隨沿途高科技產業發達，坐擁陸、海、空優勢，是進出口產業鏈不可或缺的交通核心，一高、二特、三機場、四貫穿東西南北向的重要幹道(特五號)、捷運藍線等重大建設議題助攻聯外交通，帶動近年該區人口急速成長，新光田特區憑藉交通優勢條件充沛、醫療資源與公共建設匯聚、享有房價基期低，大量中科與西屯人口外溢在此，後勢持續看漲。

交通核心、房市基期低 吸引中科白領菁英

台中西屯區內的中科特區、12期、單元一等預售新案每坪動輒50-60萬元，特五號開通讓「新光田特區」位居交通便捷核心以產業聚落匯集、低密度生活圈等眾多優勢，該區預售案每坪約35-38萬，房市基期低，更吸引中科等白領菁英族群。