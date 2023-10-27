前往主要內容
工商時報LOGO

彰化空品紅色警示 霧茫茫一片籲減少戶外活動

  • 中時即時 孫英哲
彰化縣員林市27日空氣品質差，已達紅色警示。（翻攝空氣品質監測網／孫英哲彰化傳真）
彰化縣員林市27日空氣品質差，已達紅色警示。（翻攝空氣品質監測網／孫英哲彰化傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受東北風挾帶境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物易累積，環境部今天清晨發布訊息，提醒彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動，空氣品質已達紅色警示；其餘中部及雲嘉南地區空品也達橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

「又是霧茫茫一片！」今天清晨許多彰化地區外出活動或出門上班時，發現天空又是灰濛濛，紛紛將口罩戴上，不少在家沒出門的民眾也將屋內的空氣清淨機打開。

根據空氣品質監測網資料顯示，今天上午8點彰化員林站的AQI數值（空氣品質指標）為152，指標汙染物細懸浮微粒數值為56.7，因空品已達紅色警示，環境部提醒該區域所有族群應減少在戶外活動。

環境部指出，依監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天受東受北季風增強及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，入夜後逐漸趨緩。

至於未來一周，28日至30日受東北季風及華南雲雨區東移影響，迎風面降雨機率上升，擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積；31日至11月1日持續受東北季風影響，中南部位於下風處，汙染物仍稍易累積。

由於空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. SCFI噴出連3紅收復千點 法人為下周這事押寶長榮

  3. 萬六保衛戰強碰外資！官股大舉護盤 買超10強名單出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。