《電週邊》華擎搭載AMD高階主機板 強攻生成式AI

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【時報記者任珮云台北報導】華擎(3515)推出WRX90 WS EVO及TRX50 WS高階主機板，支援最新AMD Ryzen Threadripper 7000系列及AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列處理器，為專業創作者及AI應用打造高效能平台。

ASRock WRX90 WS EVO及TRX50 WS支援8通道、4通道記憶體插槽，支援最高容量2TB的DDR5 ECC RDIMM記憶體，內建PCI-Express 5.0 x16插槽及伺服器應用友善的Slim-SAS與MCIO連接埠，以及10Gbps LAN網路介面，打造卓越連接性能的工作站平台，完美支援專業創作、影像渲染等高強度運算應用，更能勝任機器學習、深度學習、生成式AI等AI應用需求。

為確保AMD Ryzen Threadripper 7000系列及AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列處理器在任何高負載任務都能保持運作穩定耐久，ASRock WRX90 WS EVO及TRX50 WS主機板均採用伺服器級超低損耗12層2OZ PCB及18+3+3相SPS Dr.MOS VRM設計，搭配超大型鋁擠散熱片結合主動散熱風扇及熱導管的複合散熱設計，提供絕佳的供電性能與散熱效率，可因應長時間高強度工作負荷。

AMD Threadripper 7000系列及Threadripper PRO 7000 WX系列處理器提供了充足的高速PCIe傳輸通道，WRX90 WS EVO共有128條PCIe 5.0通道，TRX50 WS共有48條PCIe 5.0通道與32條PCIe 4.0通道。二款新主板都提供豐富的高速介面規格，包括最多7組PCIe x16插槽，以及Blazing M.2插槽(PCIe Gen5 x4)、MCIO連接埠(PCIe Gen5 x4)、Slim-SAS(SFF-8654)連接埠等，提供充裕擴充能力，帶給使用者兼具豐富介面與高速效能的解決方案。

ASRock TRX50 WS搭載Marvell 10Gbps LAN與Realtek 2.5Gbps LAN，無論是區網共享資料或是連線雲端伺服器，都能享受高速傳輸及高效優勢。TRX50 WS也內建802.11ax WiFi 6E無線網路及2x2無線天線，讓使用者同時擁有高速低延遲傳輸及無線便利的雙重體驗。

而WRX90 WS EVO提供豐富網路介面更適合進階應用，搭載2組Intel X710 10Gbps LAN，提供極致網路傳輸速度與穩定性能，並內建AST2600 BMC遠端伺服器管理晶片，透過IPMI介面提供遠端管理功能，更加符合機櫃安裝的使用需求。