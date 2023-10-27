導入AI智慧建築 中正紀念堂年省百萬電費

你知道台北市最富AI智慧的觀光熱點在哪裡嗎？答案令人意想不到，是人文歷史悠久、上可追溯到清領時期軍事基地的「中正紀念堂」！中正園區佔地之廣，25公頃相當於595個標準籃球場，雖然外貌雕梁畫柱、古色古香，但在導入易控最新科技系統後，中正紀念堂已搖身一變成為一個「ESG智慧園區」。

中正紀念堂有多聰明綠能？自99年導入易控AI系統，連結日落動態資料，自動調節園區天黑開燈的時間，而且就連開燈細節都細膩的讓人驚艷，先開東邊、再開西邊，貼近傍晚太陽西曬，補足東半部園區光線較弱的自然條件 ; 不僅僅如此，走入室內，以往6個大小展覽廳一大早九點上班冷氣燈光就開好開滿，但導入易控系統之後，每個展廳根據實際是否辦展，展覽開始結束時間，遠距開關燈，一年輕鬆省下百萬電費！

易控AI精髓導入養生村、企業總部智慧園區

易控執行長周世泰表示：「其實燈光跟冷氣做好智慧控管，在各種場景都能大幅降低耗能！」以易控近期打造的智慧企業總部案來說，座落在台中，是全球最大的碳粉匣生產基地，設計低樓層為辦公室，高樓層為工廠，匯入戶外太陽日落時間、溫度氣象資料及室內二氧化碳跟PM2.5數據，來自動調節燈、空調溫度與換氣，至於地下室車道用燈也有自動偵測，依使用者數量自動調節，使用者多就車道燈、車位燈一起打開，使用者少就只開車道燈，讓車位燈變成感應式，達到精準省電的目標。

易控打造智慧企業總部 結合辦公室與工廠（示意圖）。圖／易控智慧生活科技提供

而外銷歐盟為主的碳粉匣工廠產線，為了符合未來的ESG標準，先做好碳盤查後，將機台設備裝設各種電表跟偵測器，計算並優化碳足跡，這些還不夠看，講到未來的智慧視角，周世泰不禁眼睛一亮的說：「我們已經在規劃AI機器人，現在很多銀髮養生村有很多棟，兒女訪客或包裹郵件到達時，會自動辨識，一路自動解除門禁，帶往正確的樓層，這是多麼令人期待的未來場景！」

智慧物管才有真正的智慧建築！

易控物管整合APP整合了上百種硬體設備，包括安全監控、偵測、電源管理、設備運作紀錄等等，但建置成本每坪只要增加1-2千元，在目前台灣高房價時代，建商可以輕鬆導入，打造有感智慧建案。保全不用看很多個螢幕，所有監控系統數據整合在一個平板上，社區警衛早晚班交班，只要交接平板，就能自動交接待辦事項，就算警衛去巡邏時，門口有訪客到來，平板也能自動通知，讓警衛遠距開門，包括整合能源管理系統、電動車充電樁系統的部分，自動匯入台電離峰尖峰電費時間，讓電動車主一看APP就可以自行選擇充電時間，電費節省高達7成！因易控系統廣受建商客戶好評，因而將於2023年12月建材展於南港展覽館一館1樓 K506，展出ESG、EMS能源管理系統、智慧家庭系統主題，把的智慧建築連動應用實際展示給參觀者體驗。

Intel背後推手 將台灣軟實力快速推向國際

易控如何將智慧靈魂快速導入不同的建案跟企業總部？其實背後推手還有科技大廠Intel跟友尚集團的默默支持，周世泰坦承：「以往一個客製化的案子要六個月以上的系統規劃，10工程師的人力配置，耗日費時。」但易控在友尚集團建智協助下，申請Intel的Market Ready Solution (MRS)認證，(MRS: Sertek EZcon Smart building system)，建智資深協理杜灝叡表示：「建智協助易控上架大聯大IoT平台後，將產品解決方案切成模組化，專案人力可縮減一半，導入時間也節省6成以上，可快速複製、導入不同的案子，還可以開啟海外銷售通路。我們期待這套Made In台灣的智慧系統可以在全球各地開花結果，讓台灣軟實力也得到國際肯定！」

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