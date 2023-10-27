李克強去世 港媒稱任內推動中國經濟有功

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前中國國務院總理李克強今天凌晨突發心臟病，經緊急搶救無效而在上海去世，享壽68歲，外界感到震驚；港媒指李克強對推動中國經濟有功，經濟思路被稱為「克強經濟學」。

央視等中國官媒披露，李克強因心臟病發於今天零時10分在上海去世。

李克強去世的消息震驚外界，網上一片討論聲，香港星島日報今天的報導則說，李克強今年3月退休後都未公開露面，直到9月現身敦煌莫高窟參觀。

這篇題為李克強「推動經濟有功」的報導表示，李克強2013年3月當選國務院總理後不久，巴克萊資本開始將他對中國經濟的發展思路，總結為「李克強經濟學」（Likonomics）。

據指出，李克強經濟學一詞源於時任英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平。巴克萊在當時發布的研究報告中列出，李克強經濟學有三個重要支柱，包括「避免大規模刺激」、「去槓桿化」以及「結構性改革」，核心是向市場放權讓利。

但是李克強本人從來沒有提出過這三大要素，也未將這三大要素歸結為「李克強經濟學」。這個定義是根據2013年3月李克強上任後掌管經濟的思路以及他的一些做法和說法中所推斷出來。

也有學者認為，李克強經濟學與1980年代的「雷根經濟學」（Reaganomics）有很多共同點，時任美國總統雷根透過建立「小政府」，減少開銷、降低稅收，不搞財富再分配；中國著名經濟學家吳敬璉則指「經濟改革、轉換政府職能、放開市場」是李克強經濟學的本質內容。

另據澎湃新聞等陸媒報導，2020年COVID-19疫情期間，「地攤經濟」成為熱詞，正源於李克強視察山東時的表態。他當時稱讚地攤經濟、小店經濟是人間的煙火，和「高大上」一樣是中國的生機，隨後黑龍江、上海、成都、濟南、合肥等多地出爐明確政策，對地攤經濟的發展持肯定態度。

此外，同年5月底中國人大、政協「兩會」閉幕式後的總理記者會上，李克強關於「中國有6億人的月收入不足人民幣1,000元」的說法，也成為「地攤經濟大討論」的重要背景。