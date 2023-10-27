《國際金融》ECB按兵不動不敵企業獲利黯淡 歐股收跌0.48%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四收盤收窄了跌勢。此前歐洲央行(ECB)宣布維持利率不變，市場感到欣慰；另外渣打(Standard Chartered)公布悲觀財報，股價重挫。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌2.07點或0.48%，為433.2點，並且跌勢稍微緩和。汽車股領跌2.1%。

歐洲央行將利率維持在4%不變，結束了此前連續10次加息，並維持央行的指引，表示未來政策將維持穩定，意即不降息。

Premier Miton Investors投資長Neil Birrell表示：「顯然的，將利率維持在此一水準足夠長的時間，有助於讓通膨回到2%的目標」。

醫療股跌1.2%。瑞士植牙技術公司士卓曼(Straumann)大跌近10%；此前美國同業愛齊科技(Align Technology)削減了全年營收目標。

周四一系列悲觀財報，拖累了大盤。西門子能源暴跌近35%，股價跌到歷史新低；稍早該公司說，風電部門遭到重挫，現在正就政府擔保問題進行談判。

在公布第三季稅前獲利大減33%之後，渣打大跌12.4%。法國巴黎銀行在宣布交易營收減少之後，股價也跌2.6%。

瑞典銀行(Swedbank)公布第三季淨利息收入低於預期，隨後下跌6.9%。

晨星歐洲股票策略師Michael Field表示：「當利率達到高水準之時，銀行業受到考驗」。「只有那些在過去幾年曾接觸某些經濟領域的人，能夠承受這種風險，並從中受益，但其他人則完全不能」。

汽車股跌2.1%。賓士汽車重挫5.8%；瑞典的富豪汽車(Volvo)跌9.5%。

HelloFresh股價下跌10.3%，此前該德國大型套餐供應商宣布第三季獲利遜於預期。同時之間，銷量的下滑，拖累消費品巨頭聯合利華(Unilever)股價下跌2.8%。