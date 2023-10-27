《電零組》國巨前3季每股賺30.43元 1外資調升目標價

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【時報記者張漢綺台北報導】國巨公司(2327)前3季每股盈餘為30.43元，國巨預估，第4季將季減中個位數，單季毛利率與淨利率將與第3季持平，外資最新報告多維持原投資評等，但亞系外資將國巨目標價由500元調升至560元，今天早盤股價開高。

國巨今年前3季合併營收802.48億元，較去年同期減少13%，合併毛利率為33.1%，較去年同期減少5.4個百分點，營業利益為153.97 億元，營業利益率為19.2%，較去年同期減少5.8個百分點，歸屬於母公司業主稅後淨利為127.12億元，較去年同期減少31.5%，每股盈餘30.43元，其中第3季歸屬於母公司業主合併稅後盈餘為48.51億元，較上季增加30.1%，但較去年同期減少24.2%，單季每股盈餘為11.6元。

展望第4季，國巨表示，由於工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，預估第4季合併營收將季減中個位數，單季合併毛利率及營業淨利率將與第３季持平。

國巨表示，目前特殊品與標準品的B.B. ratio均在1上下，預估第4季標準品產能利用率與第3季40%~50%相當，特殊品產能利用率 預估與第3季70%相當。

為反應超過預期的庫存去化時間，1家美系外資最新報告將國巨2023年/2024年/2025年營收預估下調1%/4%/2%，並下調2023年/2024年/2025年毛利率0.2個百分點/0.3個百分點/0.1個百分點，並將2024年/2025年獲利預估下調5%/3%，由於匯兌收益高於預期，將2023年獲利預測上調2%，重申國巨「買進」評等，目標價由630元降至625元；另一家美系外資則是維持「建議買進」評等，目標價為600元。

亞系外資最新報告指出，我們認同公司被動元件產業已經觸底，但客戶對建立庫存仍持謹慎態度，至2024年，大多數科技次產業需求都會普遍疲軟，MLCC的需求復甦趨勢可能較為溫和，我們將國巨2023年每股盈餘預估調高3%，但維持2024到2025年每股盈餘預估，維持國巨「優於大盤表現」評等，目標價則由500元調升至560元。