SkyREC AI影像分析 顛覆交通、餐飲、零售產業

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在後疫情時代，許多產業受到衝擊，飽受疫情之苦的零售業，也開始積極地另闢蹊徑，企圖尋求更多發展機會與新的可能，AI影像分析服務商 SkyREC(思凱睿克) 看見後疫情商機，搭上AI熱、推出AI影像分析服務。用AI智慧將影片進行有效分析，透過影像數據，提出最佳解決方式，就連全球家具零售龍頭IKEA、潮牌Timberland、戶外機能服飾品牌 The North Face等國際大牌零售商都紛紛使用 SkyREC分析模式，還有業者在使用後AI分析調整櫃位動線，業績一舉提升2成！

AI影像分析 顛覆交通、餐飲、零售業！

以城市交通安全管理為例，在某一個城市交通管理中心，使用 SkyREC AiMS 識別車輛的類型和顏色，以及駕駛者性別、服裝，根據數據分析，調整交通信號和監控策略，在短短三個月內就減少了 8%的交通事故和 5%的交通違規事件。

SkyREC AI影像分析 減少了 8%交通事故。圖／SkyREC 提供

此外，連餐飲服務也能透過系統改善， SkyREC AiMS 可以幫助餐飲業者，提升服務品質和顧客忠誠度，通過臉部分析，識別顧客的性別、年齡、口罩佩戴等特徵，提供客製化的菜單和推薦。 SkyREC AiMS 還可以統計店內的人流量和停留時間，調整座位安排和人員配置，大幅減省人力成本。 連鎖咖啡店Miracle Coffee使用 SkyREC AiMS 統計店內的人流量和停留時間，並根據數據報告，調整座位安排和人員配置，一季就提升了1成服務效率和12%的顧客滿意度。

不只有餐飲業受惠，零售業也紛紛擁抱影像分析的AI浪潮，曾以小S代言的知名女裝品牌iROO也使用 SkyREC AiMS，由於 SkyREC AiMS透過影片可以辨識臉部、人體和帽子等屬性分類，分析顧客的性別、年齡、口罩佩戴、服裝風格和顏色等特徵，了解顧客的偏好和行為模式。iROO依數據分析報告，調整商品陳列和促銷策略，在短短三個月內將銷售額提升15%，顧客回流率也大幅增加2成。

智慧情商分析系統 趨勢保鮮

SkyREC所開發的智慧商情分析系統AiMS便是針對這些目標而生，利用三大解方，藉由影像數據平台的建構，解決實體業務問題，用數據驅動銷售成長。首先， SkyREC AiMS系統優化影片智能，掌握數據有效分析．利用先進的人工智能技術，從影像數據中，提取有價值的訊息和見解，接著識別、分析顧客行為模式、趨勢和異常情況，幫助零售商更好地了解顧客需求和喜好。做為零售商策略依據，針對客戶喜好提供客製化的產品和服務。

第二，洞察流量 布局優化． SkyREC AiMS集結商業智慧功能，用數據報告分析零售商業績以及顧客行為，用圖表跟報表呈現趨勢，提供即時數據更新。AiMS系統能夠透過偵測消費者的動作，例如在貨架前的徘徊、停留時間以等資訊來了解消費者重點關注的區域及商品，讓管理階層能夠透過分析結果，掌握消費者的購買偏好，優化店內商品陳列以刺激消費者的購買慾望。

第三， SkyREC AiMS提供實時監控影像流，提供高畫質的影片，並支援影片回放和檢索。此外，該系統還提供了事件觸發功能，可以自動檢測和記錄安全事件，遇到竊取資料就會發出警報。有助於零售商更好管理和保護業務環境。

影像數據分析以成趨勢 智能為王

透過系統分析影片內容，轉化有效數據，提供更多功能優化策略， SkyREC透過友尚集團旗下之建智申請Intel的Market Ready Solution (MRS)認證，上架大聯大IoT平台，建智資深協理杜灝叡表示：「 SkyREC的影像分析讓零售商、餐飲業利潤最佳化，不同行業都能透過影像或資料分析，解決產業盲點與痛點，我們非常看好 SkyREC將大幅帶動產業發展。」

想了解更多，歡迎下載 SkyREC影像趨勢白皮書：https://www.surveycake.com/s/d7gPz