《金融》電動車蔚為風潮 需求漸趨轉強

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【時報記者任珮云台北報導】Gartner報告，將2023年全球車用半導體預估產值上修至770億美元，年增率14%，2022-2027年預估年複合成長率上修為12%。日盛全球智能車基金研究團隊表示，反映出了包括汽車電氣化、先進駕駛輔助系統(ADAS)與智慧座艙在內的市場趨勢。可見到電動車逐漸成為車市主流之際，高功率車用半導體市場依舊穩健。

根據國際能源署(IEA)10月24日發佈最新年度《世界能源展望》報告，在各國當前政策的基礎上，預估了到2030年時，全球能源系統的圖景。報告指出，到2030年，世界能源系統將發生重大變化，全球電動汽車的數量將是現在的近10倍，到2030年全球電動車銷售占比展望從之前的不到25%增加到35%。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據乘聯會預計，中國9月電動車銷售量為75萬，較上季增長4.7%，滲透率約37.9%。歐洲七國9月合計電動車銷售量約20.4萬輛，較上季增長6%，滲透率達約22%。美國電動汽車銷量在今年第三季度，首次突破30萬輛。根據EV Sales統計數據顯示，全球電動車銷量正在快速增長，預計到2026年，全球新能源汽車銷量將達到3380萬輛。

根據外資研究機構預測，2025-2040年，全球包括純電動汽車(BEVs)和插電式混合動力汽車(PHEVs)在內的所有電動汽車的全球滲透率將從23%上升至67%。目前電動車需求已開始逐步好轉，預估主流公司Q2-Q3盈利可基本見底，可留意相關電動車基金布局時機。