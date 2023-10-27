季報好看也無用 美科技7巨頭身價蒸發近4千億美元

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】推動今年美股走高的七大科技業者（Magnificent Seven），在最新季報發布後，市場並不領情，賣壓大舉出籠下，目前市值共蒸發約3,860億美元。萬一日後還是這樣賣，可能會讓標普500指數大幅回檔並進入修正期。

這七大高科技公司，包括iPhone的蘋果，電商霸王亞馬遜，臉書母公司Meta，谷歌母公司Alphabet，AI晶片龍頭Nvidia，電動車翹楚特斯拉，還有大家熟知的微軟。

新的一輪財報公布後不管是好還是壞，包括Alphabet、特斯拉、Meta以及微軟的股價全面走跌。剛發布財報的亞馬遜逃過一劫，股價盤後大漲一度超過5%。至於蘋果以及Nvidia，將於下個月相繼宣布季報。

這七家業者是今年美股矚目焦點，尤其是人工智慧AI方面。但大環境不理想，利率愈來愈高加上新爆發的中東衝突，投資人也樂觀不起來。美股中的標普500指數，目前已從今年最高點大跌約10%，來到邁入牛市的大門口。

不過，另一個包含這七大科技業者的那斯達克100指數，今年迄今仍大漲約30%，分析師認為，在前景不明朗之下，這個也是以科技類股為主的指數，在今年剩下的兩個多月可能還會下跌。

在美股26日時，大跌3.73%的Meta上季營收雖大增23%，獲利更是狂增近1.7倍，但未來經濟成長不確定，Meta也示警廣告業務的長期復甦可能有疑慮，股價因此收黑。

前一天，Alphabet雲端業務不如預期，市值一下子暴減近1,800億美元，減少的金額創單日最大。Alphabet並不寂寞，10月初左右，特斯拉公佈最新季報奇怪的是，微軟這家軟體製造大廠在公布上季業績超乎預期後，美股26日交易結束時，股價還是大跌3.75%，不過，盤後反彈上漲1.16%左右。微軟與Alphabet在雲端基礎建設規模雖不如亞馬遜，但這些大廠都一直在人工智慧AI產品上相互較勁，就是希望能留住消費者易變的心。