《美股》焦點股：親事告吹 威騰重挫9.3%；業績報喜 亞馬遜盤後勁揚

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●Meta Platforms周四收跌3.73%，報288.35美元。該臉書和Instagram母公司周三盤後發布財報，其第三季營收獲利均優於市場預期，但2024年支出超出分析師預測，且警告以巴衝突可能對第四季營收造成衝擊。

●聯合包裹（UPS）大跌5.93%，該全球最大快遞與物流公司下修全年營收預測。

●IBM逆勢大漲4.9%，收在143.76美元。其軟體解決方案的需求穩健，上季業績表現優於市場預期。

●硬碟大廠威騰電子（Western Digital Corp）與日本鎧俠 （Kioxia）就快閃記憶體業務合併的談判告吹，股價重挫9.3%。外媒報導，威騰與鎧俠原訂於10月底之前達成合併協議，但威騰無法獲得鎧俠間接股東南韓SK海力士的同意，因此在周四通知鎧俠退出協商。此外，兩家公司也無法讓鎧俠的最大股東貝恩資本（Bain Capital）點頭同意。

●電商巨頭亞馬遜周四盤後股價勁揚5.36%，報125.98美元。其第三季營收年增13%，報1430.8億美元，優於市場預期的1415.6億美元。淨利99億美元，合每股盈餘0.94美元，優於市場預期的0.58美元，並較去年同期的0.28美元成長逾2倍。該公司預估第四季營收介於1600億～1670億美元，其中值為1635億美元，不及市場預期的1665.7億美元。該公司預期第四季淨利介於70億～110億元，市場預期為87.1美億元。