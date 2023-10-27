美食外交 拉丁美洲與史瓦帝尼王國館於高雄食品展大放光彩

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經濟部國際貿易署及外貿協會共同在「2023年高雄國際食品展覽會」協助籌組「拉丁美洲館」及「史瓦帝尼王國館」，10月26日於高雄展覽館盛大展開。透過展示與試吃，將拉丁美洲及非洲友邦的異國風味，推薦給臺灣業者。

「拉丁美洲館」總計有3個我國友邦參與，包括貝里斯展出連總統蔡英文也推薦的國寶辣醬、果醬、薑黃醬、紅豆、巧克力、果汁和可可茶；瓜地馬拉展出最優質咖啡－來自瓜地馬拉可樂莊園4度榮獲CoE（Cup of Excellence）第一名總統獎的冠軍豆、阿卡特莊園產區比賽水洗組別第二名的水洗豆、當地獨特的黑檸檬茶、酪梨醬、薯片、巧克力；巴拉圭則展出有機的瑪黛茶、萊姆酒、甘蔗酒、穀物等，參展巴商表示，我國農糧署與巴拉圭於今（2023）年4月25日簽訂「有機農業生產系統相互承認瞭解備忘錄」讓雙方農業交流更進一步，也期待能藉此次參展機會，增加產品曝光度。各友邦的特色產品在現場受到參與業者熱烈嘗試，參展業者對於可藉由此次機會，將遙遠的美味無距離帶給國內民眾感到滿意，並希望能將更多友邦產品引進臺灣。

「史瓦帝尼王國館」有6家廠商，分別展出各種天然有機的產品，包括辣椒醬、酒品、堅果、飲料、食品、康普茶（Kombucha）等。其中史瓦帝尼辣椒醬因其天然原料和保存法，沒有添加劑和調味劑，曾榮獲英國美食大獎並已於英國、美國、澳洲等國家銷售，臺灣更是由「一定好食品」代言辣椒醬及蜂蜜醬；除了特色辣醬外，值得注意的是Case de Vinho公司，旗下產品有多種調酒用酒品得過多項國際大獎，現場展出的琴酒甫於今年世界琴酒比賽獲得金獎，另蘭姆酒則得到2023年南非蘭姆酒大賽金獎，都是別具特色的產品。

開展首日，史瓦帝尼王國館由高雄市長陳其邁及外貿協會秘書長王熙蒙揭幕，並有國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠、史瓦帝尼大使館三等秘書Mr. Brian Hlophe、外交部總領事林映佐以及非洲經貿協會副理事長唐榮宏一同參加。陳市長在品嚐史國辣椒醬及調酒後表示讚美；隨後貴賓亦親訪「拉丁美洲館」並且品嚐蔡總統也推薦的貝里斯辣醬；瓜地馬拉駐臺大使巴迪亞和巴拉圭駐臺大使費卡洛更親自來為自己國家的產品站台，其中巴迪亞大使數度對於拉丁美洲館推廣瓜地馬拉特色產品表示感激。高雄國際食品展覽會自10月26日至29日於高雄展覽館展出，歡迎親自感受友邦的異國風味。