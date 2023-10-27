私人飛機貶值 陸地產富豪大甩賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

正面臨債務危機的大陸房地產巨頭碧桂園，創辦人楊國強傳出賣私人飛機還債後，市場關注還有哪些過往風光的企業家，在當前時機不好時，悄悄把私人飛機賣了。先從數字看，高峰時，大中華區曾有高達600多架私人飛機，今年上半年中國大陸私人飛機仍在淨流出，只剩不到185架。同時，灣流、龐巴迪等私人飛機廠商都已經撤出大陸。

從富豪象徵到貶值甩賣 私人飛機市場冷颼颼

購買一架500萬美金的灣流G550曾是大陸企業家們展示財富和江湖地位的象徵。私密的空間，便利的登機手續，比民航飛機更快，更奢華的享受，這是用錢能買到的最高等級的效率和尊貴。

2017年，胡潤公布一份公務機機主報告，指出大中華區公務機的機隊數量為466架。胡潤研究院找出其中164架公務機，歸屬114位華人富豪。阿里巴巴創辦人馬雲、楊國強、萬達集團董事長王健林、騰訊創辦人馬化騰、恒大集團創辦人許家印、百度創辦人李彥宏等富豪都有自己的私人飛機。

然而，僅僅5年過後，中國公務機市場跌至冰點，許多富豪先後甩賣私人飛機還債。但詢價者寥寥無幾。

這主要原因是，私人飛機不僅價格極為昂貴，營運、維修費用更是不菲，就算買得起也很難負擔。購買一架飛機之後，企業家們沒有營運權和管理權，需要交由專業的託管公司負責。

以灣流G550為例，一年的託管費為人民幣（下同）500萬元，維修費用一年2,000萬，維修修理費高達每年3,300萬，是約飛機價格的10％，在大陸機場停一晚需要繳費1～2萬，國際航班每晚要價2萬。

此外，還要支付機組人員薪酬，一名機長的工資每小時約2,500～3,000元，副機長每小時約1,500～2,000元。如果以一年飛行300小時計算，每年的既定成本就高達數千萬。所以，近五年來，大陸商務飛機展覽門可羅雀，私人飛機的價格一再被「打骨折」，而即便如此也很難賣出去。

財富大縮水 地產大老們賣最兇

至於誰在賣飛機？經歷三年疫情，加上地產、網路等產業遭遇嚴監管，整體來看，富豪們的財富大幅縮水。「受災」最嚴重的要屬房地產、家居等相關產業，面對如大山一般的巨量負債，地產大佬們開始甩賣私人飛機還債。

許家印在2021年10月賣掉了手上的兩架灣流，趕在寬限期倒數結束前，還了兩筆美元債。今年10月13日，「宇宙第一房企」碧桂園的掌門人楊國強計劃賣掉兩架私人飛機，其中一架已經成交，另一架待售。

地產界裡的奧園、蘇寧、中弘、銀泰的飛機也都賣了，泛海董事長盧志強兩年內先後出手三架灣流。萬達集團的達梭獵鷹也掉價不少。

還有，食品企業雨潤集團主席祝義財、綜合型企業三胞集團創辦人袁亞非、甘肅前首富闕文彬、一度問鼎中國首富的清潔能源公司漢能控股創辦人李河君、團貸網創辦人唐軍、天津權健集團束昱輝、南京前首富的豐盛控股董事局主席季昌群也都陸續加入賣私人飛機的行列。賣掉心愛的座駕，成為他們自救的路徑。