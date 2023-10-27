李強出席上合組織首腦會 籲築牢安全屏障抵制外來干涉

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新華社27日報導，中國國務院總理李強當地時間26日上午在吉爾吉斯首府比斯凱克出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第22次會議。李強稱，回溯上合組織初心，就是要使地區事務由地區國家自己作主、商量著辦，而不受域外國家干擾，就深化上合組織合作提出共同築牢地區安全屏障，堅決抵制外來干涉等四點建議。期間並與伊朗第一副總統穆赫貝爾、蒙古國總理奧雲額爾登個別會見。

與會的有哈薩克總理斯邁洛夫、俄羅斯總理米舒斯京、塔吉克總理拉蘇爾佐達、烏茲別克總理阿裡波夫、伊朗第一副總統穆赫貝爾，印度、巴基斯坦外長及觀察員國白俄羅斯總理戈洛夫琴科、蒙古國總理奧雲額爾登等與會，吉爾吉斯總理紮帕羅夫主持會議。 李強就深化上合組織合作提出四點建議： 一是共同築牢地區安全屏障，堅決抵制外來干涉，盡快完善本組織應對安全威脅和挑戰機制，嚴厲打擊「三股勢力」和跨國有組織犯罪。 二是共同推動經濟加快復甦，合作建設安全、高效的交通體系，不斷推進貿易投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈平穩暢通。 三是共同推進一帶一路建設。要加強高品質共建一帶一路同各國發展戰略對接，進一步推動重要經濟走廊建設，建好上合組織開發銀行。 四是共同促進人民相知相親，不斷深化教育、文旅、體育等合作。 李強同與會成員國領導人簽署並發表聯合公報，批准上合組織經貿、鐵路、機制建設等多項合作檔和決議。

李強會見蒙古國總理奧雲額爾登時表示，雙方要繼續深化互利合作，鞏固好存量，謀畫好增量，加強口岸互聯互通、經貿、綠色發展等領域合作，進一步做大共同利益蛋糕，更好實現共贏。 李強會見伊朗第一副總統穆赫貝爾指出，堅決反對任何外部勢力干涉伊朗內政。雙方要落實好兩國全面合作計畫，推進共建一帶一路，加強各領域互利合作以及教育、文旅、智庫等人文交流，推動中伊合作不斷取得新成果。