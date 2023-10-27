彌補內心遺憾 台南正妹「淨體師」引領家屬與逝者好好道別

「人生，走到最後一步，不管貧富都是公平的，都應該乾乾淨淨離開」；從事淨體Spa的楊書緯，因緣際會踏入為往生者服務的領域，除創業接案服務有需要的家屬，更時常奔波各地義務為弱勢往生者梳洗、按摩、化妝，家屬一句「感謝有妳們」，就是她最大的成就感！

楊書緯2年前在同一個月送走3名親人，其中讓她印象深刻的是，送別嬸嬸最後一面時，當時嬸嬸看似只是睡著，卻在「化妝」後，讓她深感「死掉了」；因好姊妹從事這門工作，讓她也動念想學習如何服務往生者，「希望讓往生者在家人眼中，仍是記憶中的模樣。」

她起初先從事遺體修復工作，但實際需要動用修復師的案件量並不多，偶然接觸淨體Spa，一路做到現在；多數人乍聞「淨體Spa」，不解往生者也需要Spa嗎？她說，傳統殯葬多只做例行清潔工作，淨體Spa則跟一般人做Spa一樣，從臉部清潔到全身按摩、修剪眉毛、指甲、肌肉放鬆等，一應俱全，讓往生者的身體不僵硬、蜷曲。

最重要的是，整個淨體過程會以毛巾覆蓋往生者，所有儀式都在毛巾底下進行，更強調讓家屬全程參與，淨體儀式最後，由兒子親自為父親或母親擦臉、女兒負責沖腳，如果是夫妻則會讓另一半牽著另一半的手，藉此儀式作最後道別，傾訴來不及說的話，避免留下遺憾。

服務往生者過程，楊書緯其實是在彌補內心遺憾。她的父親10多年前辭世，但她當時無法接受父親過世，「沒去牽他的手、也沒看最後一面」，更不曾過一次「我愛你」，父親臨終前截肢，帶著殘缺肢體離開，也成為她的遺憾；「如果那時我不害怕，如果那時我學會遺體修復...」現在，她藉由一次次服務，引領家屬對離去親人訴說「我愛你」，好好道別。 楊書緯近來與夥伴成立「伊弦淨體SPA」工作室，除奔波各地服務往生者，一有弱勢個案也會義不容辭衝去服務。前陣子嘉義大雨造成一對老夫婦困車上滅頂，她也主動聯繫義務服務，為泡水多時的兩人清洗、化妝，「與其說是工作，更像是一份使命！」家屬一句話、一個眼神，就讓她覺得，「我今天又做了一件很棒的事！」