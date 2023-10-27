10／27盤中熱門焦點股

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今（10/27）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）前三季賺逾3個股本 國巨按讚

國巨（2327）周五開高走高，成為大盤跌深反彈領頭羊之一，迄上午10：23的市價暫報534元，勁揚4.71%，表現不錯。

國巨第三季擺脫未分配盈餘稅的干擾，單季獲利重返成長，每股稅後純益（EPS）11.6元，前三季繳30.43元財報成績單；展望本季，國巨預期營收季減5％，其中最疲弱的消費性電子訂單出貨比（B／B）已回升到代表榮枯線的1左右，為近幾個季度以來相對正向的訊號。

國巨將在2024年第一季把感測元件（Sensor）納入旗下產品線，預計11月至12月間與施耐德電機高階工業感測事業部合併報表。

總經理王淡如預期，伴隨市場復甦及感測元件新事業加入，2024年營收可望重啟成長。

就短期景氣觀察，王淡如表示，消費性電子如手機、筆電景氣已經觸底，目前需求穩定，雖然通路庫存持續調整，然隨著調整達到數季，已見到存貨水位改善的正向趨勢，預期庫存修正將再延續一至二季。

此外，這一波景氣循環將在第四季至明年第一季間觸底，國巨的訂單出貨比（B／B）平均落在1上下，其中大宗標準品已經從低於1，回升至1左右，此為相對正向的訊號，王淡如預估，本季標準品及高階利基品稼動率分別落在40～50％、70％，均與上季相當，而毛利率、營益率也將持平於上季，國巨中長期將以4字頭毛利率為目標。

國巨26日公布第三季財報，雙率約略與前一季度持平，毛利率、營益率達33.2％、19.7％，單季合併營收273.96億元，第三季稅後純益48.51億元，季增30.1％，年減24.2％，每股稅後純益11.6元。

累計國巨今年前三季營收802.48億元，前三季稅後純益突破百億，達127.12億元，年減31.5％，累計前三季EPS30.43元，符合法人預期。

展望第四季，由於工作天數因10月中國大陸長假，及12月歐美耶誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨將密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。

另國巨董事會也通過今年上半年不派發股利。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）8吋SiC明年出貨 環球晶臉色紅潤

環球晶（6488）今開高之後欲小不易，迄上午10：28的市價暫報472元，上漲2.05%，表現持穩。

碳化矽發展進程加快，環球晶董事長徐秀蘭26日指出，環球晶克服碳化矽長晶的技術困難，已將碳化矽（SiC）長晶成功推進至8吋，與國際大廠同步。

她預期，2024年第四季8吋碳化矽產品開始小量出貨，2025年開始放量成長，2026年將「8上6下」，8吋總出貨量比重將超越6吋。

財團法人光電科技工業協進會主辦「第三十一屆國際光電大展」，於台北南港展覽館展出，環球晶與母公司中美矽晶、集團旗下轉投資朋程科技同時參展，並各自推出化合物半導體的最新成果。

就碳化矽發展進度，徐秀蘭在展場受訪時透露，環球晶8吋碳化矽長晶良率太好了，但產出爐數還不夠，還有成長的空間，目前比50％高一些。

環球晶強調，目前已具備8吋碳化矽長晶、切割、研磨及拋光技術能力，明年上半年可以送樣品。徐秀蘭說，客戶希望環球晶盡快排出6吋及8吋的切換時程，做到「8上6下」，8吋碳化矽需求出乎她先前預期，主要是來自車用客戶的要求。

目前環球晶碳化矽基板主要在台灣生產，未來碳化矽磊晶將會在美國廠進行，並會再拓展二個基板廠、二個磊晶廠。

碳化矽晶體因需於極高溫密閉環境下生長，長晶爐熱場及坩堝材質等因素須通盤考慮設計，增加了設備和操作的複雜性。

環球晶自主設計開發碳化矽專用長晶爐，在實現更高材料品質控制的同時，進一步降低長晶成本。

碳化矽高硬度與高脆性，使後續晶圓加工過程非常困難。環球晶以更高製程精度與更有效晶圓處理方法，實現碳化矽晶圓的超薄加工。

此次展場中展出的6吋90微米及8吋350微米碳化矽超薄拋光晶圓，也成為眾人矚目焦點，環球晶的薄化技術能力，將減少客戶後段處理工段及成本，也符合低碳環保訴求。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.緯創(3231)：美銀證送暖，喊買上看125元，投信連買+外資反手買超1.4萬張，跳空彈升3%，重登5日線。

2.圓剛(2417)：Q4營收續看增，全年拚維穩，晨間急攻漲停，攻克月線。

3.安國(8054)：砸7億元入股星河半導體，股價強勢拉出第三根漲停。

4.智擎(4162)：三大法人連日買超，生技股人氣旺，盤中急拉漲停。

5.晶相光(3530)：庫存調整見曙光，9月營收近9個月新高，強攻漲停再創高。

6.國巨(2327)：前三季賺逾3個股本，甩開籌碼面利空，大漲約4%突破月線。

7.迎廣(6117)：AI題材買盤點火，盤初快速攻頂，日K連4揚，挺進波段高。

8.圓展(3669)：自動追蹤攝影機推頂尖AI追蹤性能，盤初快攻漲停，重返月線。

9.緯穎(6669)：瑞銀斷言將挺過營收逆風，升評喊上2000元，聞訊強彈，攻上1600元。

10.欣興(3037)：預估產業明年6、7月開始好轉，載板業務明年第2季起逐季成長。股價開高止跌。

11.聯電(2303)：第4季出貨估季減5%，外資周四大幅賣超4.5萬張，股價續承壓。

12.聯發科(2454)：下午法說會，土洋法人續買，股價在800元以上整理。

13.笙泉(3122)：小型電子飆股之一，多頭重啟，股價再大漲。

14.南電(8046)：大幅回檔已逼近8月下旬的起漲點，投信默默吃貨，今早彈高逾2%多方先奪5日線。

15.偉訓(3032)：整體Q4動能往上，外資昨日轉買超搭配台股反彈，早盤大漲5%。

16.生華科(6492)：新藥申請美二期臨床消息續發酵，早盤強登漲停鎖住。

17.易威(1799)：多重利多帶動，股價早盤一度飆漲停34.1元，挺進逾3年高。

18.美時(1795)：血癌藥明年市占增加至5.5%，法人看好明年營運，股價續揚漲逾6%。

19.天鈺(4961)：第3季獲利創5季新高，每股純益3.98元，前3季達9.21元，激勵股價。

20.富鼎(8261)：第3季獲利季增96%，每股純益1.16元，股價開高漲逾2%。

21.日月光投控(3711)：前三季每股獲利5.05元，Q4業績有望小幅續揚，股價開低翻紅。

22.欣銓(3264)：前3季每股盈餘4.53元，股價盤中漲1%。

23.大宇資(6111)：遊戲本業Q4新作齊發，毛利率偏高，力拚全年轉盈。稍早放量拉半根漲停板，直逼70元。

24.中租-KY(5871)：前3季獲利贏9家金控，EPS達11.83元，價量俱揚反彈4%，進逼季線關卡。

25.漢唐(2404)：持續接獲新單營運成長動能樂觀，外資投信近來積極買超，多方攻勢再起，挑戰245元附近前高。

26.碩天(3617)：全年營收續戰新高，EPS估可達15~16元，股價創低吸引買盤，反彈1%。

27.基泰(2538)：特定買盤持續進場，自14元一路走高，今早大漲3%站穩15元之上，突破所有短均。

28.和泰車(2207)：氫能巴士年底台北車展發表亮相，股價上漲近2%。

29.富邦媒(8454)：看旺今年雙11買氣，估檔期網站造訪人次翻逾4倍。早盤開高走高，重返500元之上。

30.新洲(3171)：包材、膠帶需求增溫及業外挹注，Q3獲利勝過H1，前3季EPS為1.81元。今早向上突破季線，朝半年線靠攏。

（時報資訊 沈培華）

（4）Q3每股獲利1.26元 零壹強彈

軟體代理商、系統整合商零壹（3029）周五開高走高，盤中再度重返各短中期均線之上，迄上午10：32的市價暫報62.7元，揚升3.13%。

零壹公告第三季財報，第三季營收為37.9億元，年增0.9％，毛利率10.98％，優於去年同期的10.15％，每股稅後純益（EPS）1.26元，創2021年第三季以來新高。展望第四季，零壹看好資安、雲端及人工智慧等領域的需求。

零壹前三季合併營收為106.8億元，正式突破百億元的營收里程碑，前三季營收年增9.1％，稅前盈餘與稅後純益分別為6.5億元及5.3億元，年增11.7％及10.7％，前九月EPS 3.41元，較去年同期成長8.6％。

公司表示，今年度的營收及淨利成長，主因受惠下游經銷商與企業客戶，持續投資資安與雲端事業。

尤其在資安項目的採購，隨著企業上雲與雲地布局擴大，勒索軟體攻擊與供應鏈攻擊資安事件不斷，企業面臨產線營運中斷、匿名勒贖風險也隨之加劇，因此更加深企業對於資安防護與協作聯防時，需採取更主動積極的作為來因應。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（5）第三季EPS 2.19元創高 八貫展笑顏

八貫（1342）周五開高之後，持穩在盤面上行進間清洗持股信心不足浮額，受惠法人看多，使該逢低布局買盤大有人在，迄上午10：36的市價暫報115元，上漲2.22%。

八貫受惠高毛利的航太救生及軍工應用產品線出貨穩健，第三季營業利益1.7億元，季增12.9％、年增21％；稅後純益1.5億元，季增9％、年增18.4％；每股稅後純益（EPS）達2.19元，續創單季新高。

前三季營業利益4.4億元、年增20％，稅後純益4億元、年增11.1％，EPS達5.68元，也改寫同期新高紀錄。

八貫表示，戶外受惠客戶提前調整出貨，既有產品與新產品出貨自第四季起能見度大增，業績將明顯成長，占比應會擴大，產品組合將有變動；航太救生產品線亦可保持穩健成長，加上第四季新品亦開始啟動出貨，在新營運動能挹注下，將致力全年營運表現保持成長。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品，及其相關成品組件的二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高，主要外銷至美洲、歐洲及亞洲等市場。

八貫因高毛利的航太救生及軍工應用產品線出貨穩健，烘托第三季毛利率33.4％，略高於上季33％，更比去年同期增加2.5個百分點，營益率25％、稅後純益率23.2％，較去年同期呈現三率三升情況。

八貫指出，第三季毛利率維持在高檔表現，係受惠匯率因素與整體生產效率，就產品別而論，航太、軍工產品線出貨維持基本盤，加上戶外產品因新品陸續出貨，推升戶外產品毛利來到相對高點，帶動整體營益率、稅後純益率齊步攀揚。

展望後市，八貫預期，第三季處於出貨調整階段的戶外與醫療產品線，第四季業績應會逐步回升，加上航太救生及軍工應用產品線保持穩健成長力道，戶外、醫療與軍工等產品線的新品亦開始出貨，有助全年獲利成長優於營收成長表現。（工商時報 彭暄貽、數位編輯）

（6）Q4營運續強在望 散熱雙雄奇鋐、雙鴻不敵帽客攪局

散熱雙雄奇鋐（3017）與雙鴻（3324）今開高之後，雙雙震盪盤軟，臉色發綠，主要原因除融資餘額相對偏高，如雙鴻迄昨融資使用張數逾3成，加上法人逢高調節並未手軟，使該兩股表現走樣。不過，受惠基本面中多格局未變，逢低布局者仍老神在在。

奇鋐的3D VC第四季進入量產，雙鴻的Cold plate（水冷板）及液冷CDU產品亦將於第四季持續放量，展望第四季，奇鋐表示，第四季表現應該會比第三季好，雙鴻第四季亦以力拚個位數季增為目標，散熱雙雄第四季續旺在望。

迎向3D VC量產的好光景，和Cooler master併列NVIDIA 3D VC唯二供應商的奇鋐，雖持續在增加設備中，但量產速度依然趕不上客戶訂單增加的速度，法人指出，除NVIDIA外，全球前四大CSP和AMD也相繼向奇鋐下單，是造成奇鋐3D VC明顯爆單的原因。

據悉為了加速去化客戶訂單，奇鋐除持續採購新設備外，也從簡化製造工序、加強自動化下手，三管齊下。

法人指出，奇鋐第三季營收創新高，再加上3D VC的毛利率還不錯，在營收規模放大以及毛利率有望提升下，預估奇鋐第三季應有機會交出三率三升的成績單，連第四季營運也有望續強，至於明年，雖然公司以目前尚在編列預算中為由，表示不方便對外說明，但以3D VC至少還有2.5～3年的好光景推估，若無系統風險，預期奇鋐明年的表現應仍會優於今年。

搶占AI商機，雙鴻火力全開，從其日前赴美參展OCP Global Summit 2023秀出的「軍備」可見一斑，從最新氣冷技術3D VC及Loop VC模組，到整機水冷散熱方案，如水冷板、冷水分配器（CDUs/RPU）等一應俱全，幾乎所有最新的散熱技術都含括其中。

已做好技術準備的雙鴻，新品出貨的效益也在今年下半年逐步顯現，繼水冷板搶先於今年第二季量產出貨後，液冷CDU產品也跟進在第三季出貨，預期第四季新品將持續放量，可望為第四季的營運添柴火。

法人指出，水冷板單一GPU報價高達200～250美元，相較於3D VC的70～80美元成長逾倍，初估雙鴻第三季來自水冷板的營收貢獻已來到6％～7％，隨著水冷板持續放量，預期水冷板第四季營收占比仍會續增，不但有機會助力雙鴻第三季毛利率守穩2成，也有望牽動第四季毛利率續揚。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（7）法人持平看後市 精測回測500元關

半導體測試介面廠精測(6510)26日線上法說對營運後市審慎樂觀，預期2023年第四季營收有機會回溫，2024年首季市況尚不明朗，但已看到不少新機會需求，期望明年產業能如預期復甦，帶動營運谷底反彈。不過，投顧法人認為精測目前評價仍偏高，維持中立看待。

精測股價自8月中震盪走升，9月底觸及602元的2個月高點，隨後於544～601元區間震盪，近日受財報不如預期影響明顯拉回，今（27）日開高後在賣壓出籠下翻黑，走跌4.39％至501元，表現遜於大盤。三大法人近日偏空操作，本周迄今合計賣超263張。

精測第三季合併營收6.92億元，季減6.98％、年減43.64％，毛利率略升至48.83％，但營業虧損0.17億元、創歷史次低。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.1億元，雖季減達68.87％、年減達95.24％，每股盈餘0.33元，雙創歷史次低，但險守獲利。

累計精測前三季合併營收21.11億元、年減34.87％，為近7年同期低，營業虧損0.68億元、首見同期虧損，與毛利率47.64％、營益率負3.23％齊創同期新低。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.15億元、年減達97.45％，每股盈餘0.46元，亦雙創同期新低。

半導體產業因終端市場疲弱而持續庫存調整，精測營運遭逢既有產品需求下滑、新產品需求遞延、研發費用增加等多重逆風，使今年以來營運表現明顯疲弱，首季首見虧損、第三季旺季「青黃不接」表現疲弱。

精測總經理黃水可表示，由於有部分客戶新產品小幅量產，預期第四季營運可望較第三季回升，動能需視客戶驗收進度而定。明年首季市況需求目前仍不明朗，主因目前新世代晶片需求雖已在動，但動得不算快速，認為產業復甦狀況要再觀察1季會較明確。

黃水可表示，精測在逆風中積極參與次世代先進封測前期研究開發，多項符合AI相關應用的混針探針卡，已陸續取得高算力相關晶片客戶驗證，備妥完整的AI晶片測試介面解決方案，可滿足5G、GPU、APU、ASIC、車用及網通高速傳輸等晶片導入先進封裝的測試需求。

黃水可表示，明年應用處理器（AP）需求應可優於今年，高速運算（HPC）有許多專案正在客戶驗證，預期明年第二、三季將有較大量需求，射頻（RF）新產品預期明年第二季有機會量產。整體而言，各應用領域需求均有機會優於今年。

投顧法人認為，精測受營收規模下滑、費用率提升拖累，第三季獲利低於預期。儘管第四季營收可望回溫，但明年首季能見度不明朗，公司目前評價仍偏高，維持「中立」評等、目標價600元。（時報資訊 林資傑）

（8）台郡Q4產值拚增1成 外資做這事壓抑股價

軟板廠台郡(6269)前3季每股盈餘為4.49元，台郡財務長熊雅士表示，2023年第4季生產產值將較第3季增加5%到15%，多家外資報告保守看待台郡前景，台郡盤中股價走弱。

台郡前3季合併營收為242.31億元，年減16.3%，合併毛利率為14.4%，年減3個百分點，營業淨利率為4.5%，年減4.6個百分點，稅後盈餘為14.36億元，年減51.8%，每股盈餘為4.49元，其中第3季受到終端消費市場需求下滑影響，單季稅後盈餘為7.75億元，季增38.4%，年減59.3%，單季每股盈餘為2.42元。

熊雅士表示，第4季以維穩獲利優先，台郡將以落實精實管理來彈性調整資源運用效率，促使第4季營運表現能優於第3季，預估2023年第4季生產產值將較第3季增加5%到15%；在毛利率方面，第4季影響毛利率的正面因素包括：新產品量產過幾個月，良率及工廠營運效率提升，且營收放大，加上匯率目前看起來似乎是貶值，不利因素則有季度降價。

亞系外資指出，台郡第3季業績和第4季展望均未達到預期，我們下調2023年到2025年每股盈餘為1%到5%，維持「賣出」評等，目標價由75元降至70元。

日系外資將台郡2023年/2024年/2025年獲利下調25%/14%/16%，維持「中立」評等，目標價90元；澳系外資下調台郡2023年/2024年/2025年每股盈餘22%/16%/17%，維持「劣於大盤表現」評等，目標價66元。（時報資訊 張漢綺）

（9）鑫傳今掛牌上櫃 譜出小蜜月

鑫傳(6856)今日以每股65元掛牌上櫃，盤中最高來到71.7元，上漲10.3％，開出小蜜月行情。鑫傳主要業務為頻道經營、節目製作、電視購物、電子商務、有線電視廣告業務等；同時該公司近年也積極與LINE TV、LINE Today策略合作，除了節目上架LINE的平台外，亦共同製作節目。

鑫傳2018年成立「美麗人生MayLife」購物台，即為目前台灣九大電視購物頻道之一。近年來由於觀眾收視行為轉向新媒體網路、收視人口下滑等因素影響，電視購物頻道業者面臨轉型課題，並分別從「流量轉電商」、「影音內容」、「粉絲轉會員」、「線上線下整合」等方向全面調整，以因應外在環境的轉變和挑戰。

影音內容部分，業者紛紛朝向號召明星藝人、網紅與YouTuber擔任銷售主持，以創造話題並吸引年輕族群消費，節目內容除現場直播外，採取單次製作、多次使用、多頻傳輸之操作應用，相同產品依據不同行銷通路，編輯短時間節目內容，並根據不同收視族群縱切、斜切產品內容，透過內容再生以縮減製作成本。

另就收視渠道而言，電視購物業者以廣大收視戶數為基礎，積極延伸拓展全通路商業模式，包括利用巨量資料、物聯網及人工智慧等新科技，結合電商發展新型態通路，或利用網路口碑、粉絲經濟進行社群或內容導購，以滿足消費者全方位生活需求及便利體驗為目標，積極廣泛延伸觸角，促使平臺上的服務覆蓋範圍更完整，以拓展虛擬通路的發展版圖。

鑫傳上半年營收為1.93億元，年增1.59％，稅後淨利0.46億元，年減10.64％，每股盈餘2.04元。該公司上半年營收增加獲利略減，主要原因為公司因應上櫃掛牌導致費用增加；前3季月累計營收2.9億元，年增1.93％。下半年為產業傳統旺季，可望帶動廣告業務量成長，第4季營運可期。（時報資訊 莊丙農）

（10）買盤敲進 中租-KY回神勁揚

融資租賃龍頭中租-KY(5871)因2023年獲利成長動能暫緩，股價8月中下探168元的近9月低點，近期於169.5～186.5元低檔盤整，今（17）日開高後在買盤敲進下勁揚5.25％至180.5元，早盤維持約4％漲勢，表現強於大盤。不過，三大法人本周迄今仍賣超達4286張。

中租-KY 2023年第三季自結合併營收251.84億元，季增4.34％、年增12.89％，連2季改寫新高。歸屬母公司稅後淨利62.32億元，季增0.94％、年減11.09％，創同期次高、歷史第五高，每股盈餘約3.86元。

累計中租-KY前三季自結合併營收724.61億元，年增14.29％、創同期新高。歸屬母公司稅後淨利192.96億元、年減8.52％，每股盈餘11.6元，仍雙創同期次高。其中，台灣、中國大陸、東協地區獲利分別年減8.3％、0.7％及9.5％。

中租-KY表示，受持續升息及中國大陸經濟趨緩影響，使今年累計獲利較去年同期衰退。不過，第三季合併營收季增4.34％、連2季改寫新高，歸屬母公司稅後淨利季增0.94％。前三季合併營收逐季遞增，顯示業績動能持續。

中租-KY先前法說時說明，由於去年升息速度較快，利息費用成長速度大於利息收入，影響公司整體利差。不過，隨著升息已近尾聲，且目前新合約均已反映資金成本增加，預期利差會逐漸恢復先前水準。

中租-KY董事長陳鳳龍指出，由於中國大陸整體經濟回升速度遠低於市場預期，故將中國大陸今年應收款成長目標自10～15％降至5％、續朝達近10％目標努力，台灣及東協應收款成長目標則維持10～15％、15～20％不變。（時報資訊 林資傑）

（11）生醫股全員紅咚咚 2檔漲停飛天

生醫股周五成為大盤另一大亮點，寶齡(1760)、泰福-KY(6541)急登漲停板，美時(1795)大漲7%，承業醫(4164)、和康生(1783)、晶碩(6491)、北極星藥業-KY(6550)等6檔漲幅介於3-4%，上市生醫個股全面走高，推動類股指數飆漲3.5%，傲視盤面成為上市漲幅王。

新冠疫情落幕，寶齡富錦業績受到影響，公司另闢財源，積極拓展醫美等新品研發，第四季多項產品在台、陸上市，為後市業績做準備，股價已落到10個月的低檔區，近來在90元附近形成支撐，並開始墊高底部、量能增溫，今早有買單搶進，拉抬股價亮燈漲停板。

泰福-KY生物相似藥TX-01可望10月底前正式取得美國藥證，此外，Herceptin相似藥的TX-05，若順利無須再補件也可望在明年取得藥證。本周股價即展現不凡攻勢，23日一根長紅棒直衝67元，短暫休息3天後今日再爆量拉高漲停逼近75元，接近5個月來高點，成為生醫股另一檔領漲主將。

美時血癌藥在2024年美國市占增加至5.5%，手握利多讓法人看好美時今年Lenalidomide全美市占將達3.4%，2024年增加至5.5%，單一藥品營收可望達52億元以上，建議買進。股價休息2天後再出上演「有基之彈」，盤中突破250元整數關卡大漲8%，並拿下季線。

台股今日跌深反彈，一度大漲逾百點，然而技術面已空市場觀望氣氛濃，全日量能恐只有2200億左右。元大投顧指出，周四大盤雖大跌兩百多點續創波段新低，但成交量並未明顯放量，顯示市場並不恐慌，惜售心態明顯，惟目前信心不足，反彈時成交量縮導致反攻成效不彰。

目前台股KD指標已來低檔，日KD指標來到低檔18與31附近，相對處在超賣區，5周KD指標前在低檔在27附近向上交叉，周四指數大跌暫來到27.59與33.84附近，盈利投資公司董事長鍾國忠認為，短期偏空，中期仍有跌深反彈機會。（時報資訊 張嘉倚）

（12）南僑今年獲利看俏 多空激戰50元關口

南僑(1702)前3季營收年增12.3%，第4季傳統旺季來臨，法人樂觀看待業績表現，並認為今年全年度EPS將超越去年度，今日多空在50元展開攻防。

南僑9月稅後純益1.2億元，年增1.15倍，前9月稅後純益6.46億元，年成長44.49%，已超越去年全年，每股純益2.61元。

南僑泰國廠二期新廠明年下半年可望完工啟用，建產線主力為嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，外加新廠自動化，產能將大幅增加。待二期建置完成後，將再布局第三期的投資擴廠計畫。

另外，南僑重慶新廠將在明年投產，由於中國大陸餐飲市場需求強勁，半成品的加工產品供不應求，南僑上海計畫在廣州成立第2條冷凍麵生產線，將為營運再添新柴火。（時報資訊 郭鴻慧）