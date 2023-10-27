《基金》美經濟若溫和衰退 債券需求看升

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【時報記者任珮云台北報導】股票和債券的相關性向來為負，但隨著2022年起全球諸多地區通膨飆升與大幅升息，股債反而常出現齊漲和齊跌。富達投信指出，過去六個月市場共識由硬著陸轉向軟著陸，引發債券殖利率於短期內急升。若市場預期再度逆轉，很大機會導致殖利率以更快的速度向下急跌。投資人應關注債券投資組合的存續期及債券品質，較長的存續期於經濟衰退時可提供一定收益保障，且目前長債殖利率相當具吸引力，美國10年期國債殖利率一度已逾5%。優質企業債也正以相對較低風險，提供較過去更高的收益。

今早台股掛牌的投資級債券ETF表現不俗，包括元大投資級公司債(00720B)，中信高評級公司債(00772B)，國泰A級公司債(00761B)，元大AAA至A公司債(00751B)，群益投資級電信債(00722B)，群益投資級科技債(00723B)及凱基ESGBBB債15+(00890B)等，漲幅均優於加權指數。

富達國際固定收益基金經理Rick Patel表示：儘管短期石油及大宗商品價格存在上升風險，富達預期歐美等地通膨壓力將逐步緩解。目前風險較低的優質債券正提供較高殖利率，如同時投資於美國國債及優質企業債，有望獲取高達5.5%至6%收益。評價方面，與目前美國市場高度集中於少數股票相比，債市價值顯得更具吸引力。

市場憧憬美國經濟軟著陸，但富達認為陷入溫和衰退的可能性仍偏高。市場尚未完全反映經濟走弱的可能性，潛在的不利因素，可能動搖市場對軟著陸的信心，最大威脅來自消費信心轉弱。儘管目前美國消費依然強勁，基於不少家庭正動用疫情期間累積的儲蓄，但除了高收入人士外，大部分家庭的儲蓄正逐漸減少，加上偏高的利率、高漲的能源價格，以及恢復償還學生貸款等負面因素，可能對美國經濟帶來壓力。一旦美國經濟如預期溫和衰退，市場對債券的需求將大增，有利債券價格表現。目前債券殖利率越來越高，正為投資人提供入市契機。

在此情況下，優質債券的表現會較為出眾，如美國國債和高信評的企業債券，特別是A至BBB級別，基於這些債券的發行企業資產負債表正逐步改善。同時，若美國消費及整體經濟增長放緩，利差或將擴大。中期而言，投資人宜保持靈活，一旦債市跌至吸引水平，應慎選當中價格出現錯置的優質債券，以提升投資組合的債券比重。